紅海局勢｜胡塞武裝指荷台達遭英美空襲　真主黨斥美國損航運安全

新華社指也門胡塞武裝（Houthis）控制的馬西拉電視台（Al Masirah TV）1月14日報道，美國和英國當天對胡塞武裝控制的紅海城市荷台達（Hudaydah）發動空襲。報道指出，荷台達北部的山區遭到空襲，美英戰機在空襲後仍在該城市上空盤旋。



路透社報道，伊朗支持的黎巴嫩組織真主黨（Hezbollah）同日批評，美國在紅海的行動將損害航運業的安全，令該地區成為戰場，並指也門胡塞武裝將毋視美英的攻勢，繼續採取攻擊行動。

英國海事貿易行動組織（UKMTO）14日也稱，有商船報告指在厄立特里亞（Eritrea）的紅海港口城市阿薩布（Assab）附近，遭到兩艘小型船隻靠近，試圖令商船改變航向。但商船保持航線，兩艘小船隨後離開，目前商船和船員都安全。

胡塞武裝任命的荷台達官員前一天稱，美英空軍的無人機從13日早晨到傍晚，一直在荷台達市上空進行偵察。荷台達位於紅海沿岸，該港口自2014年被胡塞武裝控制。

美英兩國12日和13日連續兩天對胡塞武裝的目標發動空襲。一些國家譴責美英兩國侵犯也門主權的行為，認為這將進一步導致地區緊張局勢升級。