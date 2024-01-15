打擊也門胡塞行動走漏風聲　美國對英國感「氣餒」

美英兩國12日打擊也門胡塞武（Houthis）裝多處目標，這是紅海危機後胡塞武裝的地面目標首次遇襲，但在這一關鍵行動開始前，英媒方面走漏了風聲。



英國《電訊報》當地時間12日披露，主導了此次軍事打擊的美國軍方因其秘密計劃被提前洩露而感「氣餒」(frustrated)。有英國官員堅稱，資訊外洩完全沒影響行動的進行時間和進程，但通報指出，白廳（英國政府部門）內部也因消息外洩而普遍感到沮喪。

美國向多國求援 僅英國實際響應

《電訊報》稱，在此次打擊的幕後，過去幾週白宮一直主導制定軍事方面計劃，美國總統拜登「幾乎每天」都要與其國家安全事務助理沙利文會面討論紅海局勢問題。一名高級官員稱，去年年底「馬士基杭州」輪遇襲後，拜登便命令他的團隊「加快步伐」，在聯合國為向胡塞武裝發起軍事行動爭取支持。

1月3日，以美國為首的12個國家向胡塞武裝發出「最後通牒」，警告可能發動軍事打擊。9日，美軍又通報有18架無人機和3枚飛彈從胡塞武裝控制的也門領土射向紅海海域。前述高級官員透露，這次襲擊發生後，拜登「立即」召集了國家安全團隊，提出了「與親密盟友共同採取集體應對措施的軍事方案」。

也門胡塞武裝：在2024年1月12日發布的圖片中，一架英國皇家空軍颱風飛擊襲擊了也門的軍事目標後返回皇家空軍基地。 (REUTERS)

報告稱，美國政府向包括英國在內的盟國尋求援助，目標是摧毀60多個據情報顯示參與發射無人機和彈道飛彈的胡塞武裝控制的地面目標。但在美國牽頭髮起的、宣稱有20多個國家參與的「繁榮衛士」紅海護航聯盟中，只有英國願意為打擊提供直接支持，荷蘭、澳洲、加拿大和巴林則提供後勤和情報支持。

據悉，意大利拒絕了參加這項行動，並告訴拜登政府它希望在該地區採取「降溫」（calming）政策。路透社等12日也注意到，法國、意大利和西班牙這三個歐洲主要大國一直與美國主導的聯盟保持距離，這次不僅沒有參與打擊胡塞武裝的軍事行動，還沒有簽署美國等10國之後就此發表的聯合聲明。

胡塞武裝則指責美國組成的「繁榮衛士行動」護航聯盟試圖掩蓋以色列的罪行。胡塞武裝高級領導人穆罕默德·阿里·胡塞（Mohammed Ali al-Houthi）7日發表聲明強調，每艘經過紅海、曼德海峽或阿拉伯海的船隻可以提前聲明「與以色列沒有任何關係」，就不會遭到襲擊。

也門胡塞武裝支持者於2024年1月5日在首都薩那舉行集會，紀念在紅海被美國海軍殺害的10名胡塞武裝分子。（Reuters）

打擊目標縮水 英方消息外洩惹不滿

據報道，最終，美英兩國12日只打擊了16個胡塞武裝的地面目標。英國負責也門西北部貝尼地區（Bani）的一個據信用於發動無人機襲擊的地點，以及位於阿卜斯（Abbs）的一座機場，美國則打擊另外14個目標。

不過，就在這一關鍵行動開始前，英國廣播公司（BBC）和英國《泰晤士報》當地時間11日晚提前「偷步」洩漏消息，稱英國內閣已召開會議，討論針對也門胡塞武裝的軍事行動。《電訊報》引述一名消息靈通人士的話報道稱，美國軍方對英方感到失望，因為通常只有在戰機返回基地後，此類打擊行動才會公佈於眾。

《電訊報》指出，目前尚不清楚美國對洩密事件的不滿程度。英國國防大臣夏博思（Grant Shapps）12日接受《電訊報》訪問時稱，他不知道華盛頓方面對洩密事件有任何不滿。白廳高層也堅稱，資訊外洩完全沒影響行動的進行時間和進程。

不過，報道稱，不安情緒還是在白廳蔓延開來，據稱英國官員們普遍對此「深感失望」，外交和政界人士紛紛試圖找出消息是如何洩露的。

圖為2023年7月10日英國首相辛偉誠與訪英的美國總統拜登在英國首相府內會面。（Reuters）

這家英媒也提到，就在英方消息洩漏的同時，美國《華爾街日報》12日也引述在也門的「海事管理人員」的話說，美國政府已經告知他們打擊雷達站、武器庫和無人機發射場的計劃，打擊預計將在未來幾小時內發生。

報導指出，長期以來，美英之間的軍事合作一直是兩國「特殊關係」的基石，英國國防人士歷來都擁有可以讓其自由出入五角大樓的通行證，而這次情報洩露為兩國關係帶來了「緊張時刻」。

「首相在海外時授權軍事打擊，出了差錯怎麼辦？」

另一方面，《電訊報》認為，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）繞過國會，加入美國主導軍事行動的做法一度導致了混亂。

當地時間1月11日上午10時30分左右，正在烏克蘭訪問的辛偉誠遠端主持召開了政府「眼鏡蛇」（COBRA）安全委員會緊急會議，包括夏博思、外交大臣卡梅倫（David Cameron）、副首相杜永敦（Oliver Dowden）、內政大臣祁湛明（James Cleverly）、交通大臣夏萬恒（Mark Harper）、總檢察長普倫蒂斯（Victoria Prentis）等在內的政治、安全、軍事、貿易、法律領域高官出席會議。

英國首相辛偉誠1月12日訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。（Reuters）

據報道，這場原計劃持續30分鐘的緊急會議僅略微超時，辛偉誠最終拍板，「明確表示同意」擬議的軍事行動。報道稱，儘管之後還有更多正式步驟要走，但從COBRA會議之後，這次軍事打擊計劃就開始付諸實施了。

當地時間11日晚間7時45分，辛偉誠才召開了內閣會議，並與上午參加COBRA會議的高級官員介紹情況。主要反對黨工黨領袖史塔默、工黨影子國防大臣希利與下議院議長霍伊爾晚上8時15分左右被叫到內閣辦公室聽取簡報。

「在過去的20年，在軍事行動上給予議會發言權和投票權已成為慣例……但這次卻繞過了議會，因為部長們擔心這會給胡塞武裝更多反應時間，從而降低打擊效果。」報告寫道，「但是，首相在英國戰鬥機執行他簽署的軍事任務時飛往海外，這樣做對嗎？如果出了差錯怎麼辦？」

對於第一個問題，部長們12日辯稱，跳過投票是合理的，因為這次打擊是「一次性的自衛行動」，而主要反對黨工黨對這一論點沒有提出異議。不過，由於下議院第三大黨蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁斯蒂芬·弗林（Stephen Flynn）未被邀請參會，這在第二天引發了「激烈抱怨」。此外，英國自由民主黨領袖也未受邀。

對於第二個問題，來自唐寧街的消息人士稱，是辛偉誠本人決心不取消其烏克蘭之行，「他認為，此行將向俄羅斯發出更大的信號，這表明我們不會因為其他地方發生的事情而分散對烏克蘭的注意力，我們將繼續支持基輔」。

本文獲觀察者網授權轉載

