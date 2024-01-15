貧者愈貧富者愈富　世界財富都集中這五人身上

在瑞士達沃斯正要舉行世界經濟論壇之際，樂施會在1月14日發表報告，指世上最富有的五位男性自2020年以來的財富已經增加一倍以上，達到8690億美元，但全球最貧困的60%人口，財富則正在減少。



報告稱，貧富差距可能會繼續增大，世上第一位萬億富翁可能會在未來十年內出現，同時世界貧困會拖至229年後才能被根除。

樂施會指出，自新冠疫情爆發以來，不平等現象急劇增加，全球的億萬富翁財富持續增加，他們的財富增長速度是通貨膨脹速度的三倍。全球最富有的人，包括馬斯克（Elon Musk）、阿爾諾（Bernard Arnault）、貝索斯（Jeff Bezos）、艾利森（Larry Ellison）和朱克伯格（Mark Zuckerberg）這5人的總財富增加了4640億美元，增長達114%。

圖為2023年5月，馬斯克在中國北京。馬斯克是全球最富有的人之一。（Reuters）

與此同時，全球最貧困的47.7億人口的總財富在下降了0.2%。

「全球各地的人們工作時間更長，工作更辛苦，只能以微薄的工資從事不穩定和不安全的工作。」「在52個國家中，近8億名工人的平均實質工資下降。他在過去兩年中損失了1.5萬億美元的收入，相當於每位工人損失了25天的工資。」

報告還指出，儘管家庭生活負擔加重，企業利潤卻大幅增加。截至2023年6月，全球最大的148家公司過去一年共獲得了1.8萬億美元的收益，較2018-2021年平均利潤增長了52%。