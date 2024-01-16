以巴衝突｜哈馬斯發布新短片　稱2人質已因以軍空襲死亡

哈馬斯1月14日發布一段3名人質的短片，片中3人呼籲以色列停火以換取他們獲釋，當中包括25歲中以混血兒諾亞（Noa Argamani）。哈馬斯15日發布新視頻公布，當中兩名男性人質已經死亡。據指出，諾亞仍然生還。



哈馬斯發布新一段短片，由諾亞公布53歲Yossi Sharabi及38 歲的Itai Svirsky，已在關押期間死亡。 影片結尾附有令人不安的照片，相估是兩人的屍體。

2024年1月14日，哈馬斯發布3名人質短片，其中一人被指是中以混血兒諾亞（Noa Argamani）。

諾亞在短片中稱，她們當時身處一棟建築物內，但遭到以色列國防軍的F16 戰機空襲轟炸。以軍發射了3枚火箭，其中2枚火箭爆炸。「我們所在的建築物被擊中後，我們都被埋在廢墟下。」

諾亞表示，她被哈馬斯旗下卡桑旅（Al-Qassam Brigades）救出，Yossi Sharabi死亡。大約兩晚之後，她與Itai Svirsky被轉移到另一個地方，過程中又遭到以軍空襲，造成Itai Svirsky死亡。諾亞表示，Yossi Sharabi及Itai Svirsky因以軍空襲而喪生，她呼籲以軍停止瘋狂行動，讓人質能活著回家。

以軍否認導致人質死亡

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）15日確認，Itai Svirsky是視頻中的其中一名人質。但強調他並非由於以軍空襲而亡，指是哈馬斯的謊言。哈加里強調，關押人質的建築物不是目標，沒有受到我以軍攻擊。

哈加里宣稱：「如果我們知道某個地方可能有宿主，我們就不會攻擊該地方。」