蘋果公司移除Apple Watch血氧檢測功能　規避美國銷售禁令

撰文：房伊媚
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美媒1月16日稱，美國蘋果公司（Apple Inc.）將移除部份Apple Watch的血氧檢測功能，以規避與這技術有關的一項專利糾紛，以及相關的美國銷售禁令。

《華爾街日報》16日引述美國醫療科技公司麥斯莫（Masimo）15日提交的文件稱，美國海關與邊境保護局（CBP）12日批准對部份Apple Watch的技術修改，包括去除血氧感應器。

Masimo指在蘋果公司的Apple Watch Series 9以及Apple Watch Ultra 2的某些版本中的血氧檢測技術，是蘋果公司透過竊取Masimo技術得來。

美國國際貿易委員會（USITC）2023年10月裁定，蘋果公司侵犯Masimo的專利，禁止Apple Watch Series 9及Apple Watch Ultra 2在美國銷售。

iPad Pro：圖為2021年5月21日，美國蘋果公司紐約市門市的iPad Pro。（Getty）
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