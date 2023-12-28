聯邦上訴法院暫緩Apple Watch進口禁令　蘋果股價跌幅收窄

撰文：蕭通
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美國蘋果公司（Apple）因涉及專利糾紛，遭美國國際貿易委員會（ITC）下令禁止從境外進口具備血氧濃度測試功能的Apple Watch， 令從Series 6 起的型號，自12月26日起在美禁售。蘋果同日向聯邦巡迴上訴法院提出上訴，並緊急要求暫停禁令實施。聯邦巡迴上訴法院27日下令，暫緩ITC的禁令執行，蘋果小勝一仗。

對於法院的裁決，蘋果和Masimo的代表都未即時評論。但Masimo 股價下跌近 5%，蘋果股價暫時持平。受消息影響，截至本港時間凌晨1時20分，蘋果股價跌幅持續收窄，稍早時曾挫1%。 至於Masimo股價一度大跌6.3%，其後跌勢縮窄。

根據裁決，上訴法院暫停禁令，並正考慮蘋果要求在上訴期間，對ITC禁令長期暫緩的動議。法院要求ITC在明年1月10日前，就蘋果的請求作出回應。

ITC於今年10月裁定，Apple Watch偵測血氧濃度的技術，侵害加州醫療科技公司Masimo與姊妹公司Ceracor實驗室的專利，下令12月26日起禁止輸入美國，受影響型號涵蓋Apple Watch  Series 9與Apple Watch Ultra 2，但不影響 Apple Watch SE。

總統有權在禁令生效前推翻，但拜登（Joe Biden）拒絕這樣做。蘋果因此在26日入稟，緊急要求暫緩。 蘋果已在特拉華州聯邦法院，單獨起訴 Masimo侵犯專利權，指Masimo 的法律行動是為其自己的智能手錶清除競爭。

根據蘋果報告顯示，包括 Apple Watch、AirPods 耳機和其他穿戴裝置、家居和配件業務，2023年第三季收入為82.8 億美元。

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