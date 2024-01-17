英國郵局冤獄醜聞　富士通：有道德責任賠償

英國近日爆出郵局冤獄醜聞，超過900名郵局職員因為富士通（Fujitsu）的Horizon會計軟件出錯而受牽連。富士通歐洲分公司負責人帕特森（Paul Patterson）1月16日表示，公司有道德責任向受影響人士賠償。



路透社報道，帕特森到英國國會作供時，再就事件向蒙受冤獄的郵局職員致歉，並認為向對方補償是公司的道德責任，至於賠償幅度方面，他指需要明確釐清公司的責任才決定，稱事件牽涉到不同範疇。

英國郵政行政總裁里德（Nick Read）則在聽證會上指，冤獄在1999至2015年發生期間，每年有55至75名員工被起訴，形容這個數字驚人，但整個郵政部門卻沒有人提出質疑。

該宗醜聞在英國ITV元旦播出的改編戲劇《貝茨先生與郵局之爭》（Mr Bates vs the Post Office）後，引起極大迴響，時任郵局局長馮內爾斯（Paula Vennells）被迫放棄授予的司令勳章（CBE）。而事件主角、前郵局職員貝茨（Alan Bates）認為，一眾受害者已為了獲得賠償而等得太久。

英國郵局「砌生豬肉」的其中一名受害者漢密爾頓（Jo Hamilton）1月16日到國會作供，而她的遭遇亦改篇為電視劇集。（Reuters）

另一名受害者漢密爾頓（Jo Hamilton）亦表示，當局的大規模救濟方案並不完美，但這是加快達成方案的唯一途徑。她提到，當時被迫以自己的金錢來填補「資金漏洞」後，卻是用於增加郵局的利潤，高層的花紅就「袋袋平安」，因此令人感到毛骨悚然。