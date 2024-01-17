紅海局勢｜法國支持建立護航艦隊 惟拒絕加入空襲：避免局勢升級
撰文：歐敬洛
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歐盟成員國1月16日初步同意建立海軍艦隊，執行在紅海的護航任務。但部份國家為避免局勢升級，拒絕加入由英美主導的空襲胡塞組織行動。
路透社引述歐盟官員表示，負責外交和國防政策的歐盟政治與安全委員會已初步支持該計劃，預料歐盟外長最快22日討論執行細節，爭取2月中旬前建立海軍艦隊。
隨着胡塞武裝組織行動升級，許多前往亞洲的商船被迫改變航道圍繞非洲，增加運輸時間和成本。報道引述外交官員表示，任務最初將由歐盟指揮的3艘艦艇參與。法國和意大利亦已經在該地區部署了軍艦，德國亦計畫派遣軍艦參與。
法國拒絕加入空襲行動
法國、意大利及西班牙未有參加由英美主導的空襲胡塞組織行動。總統馬克龍（Emmanuel Macron）16日表示，法國決定不加入針對胡塞組織的打擊行動，馬克龍表示因這不是「軍事」問題，而是「外交」問題。
馬克龍同日還警告以色列不要繼續在加沙進行針對性不足的行動：「我之所以這樣說，是因為這也符合以色列的長期安全利益，考慮到這對整個地區和以色列本身的安全所造成的影響，繼續目前的行動是要冒長期風險的。」
法國最近數周的外交活動主要集中在避免黎巴嫩局勢升級，路透社引述一名法國官員報導稱，巴黎擔心如果加入美國領導的打擊行動，在化解真主黨和以色列之間緊張關係的談判中，法國會失去所有籌碼。