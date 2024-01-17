紅海局勢｜法國支持建立護航艦隊　惟拒絕加入空襲：避免局勢升級

歐盟成員國1月16日初步同意建立海軍艦隊，執行在紅海的護航任務。但部份國家為避免局勢升級，拒絕加入由英美主導的空襲胡塞組織行動。



路透社引述歐盟官員表示，負責外交和國防政策的歐盟政治與安全委員會已初步支持該計劃，預料歐盟外長最快22日討論執行細節，爭取2月中旬前建立海軍艦隊。

隨着胡塞武裝組織行動升級，許多前往亞洲的商船被迫改變航道圍繞非洲，增加運輸時間和成本。報道引述外交官員表示，任務最初將由歐盟指揮的3艘艦艇參與。法國和意大利亦已經在該地區部署了軍艦，德國亦計畫派遣軍艦參與。

圖為1月12日，一架英國空軍的台風式戰機執行空襲任務後返回位於塞浦路斯的英國皇家空軍基地。（Reuters）

法國拒絕加入空襲行動

法國、意大利及西班牙未有參加由英美主導的空襲胡塞組織行動。總統馬克龍（Emmanuel Macron）16日表示，法國決定不加入針對胡塞組織的打擊行動，馬克龍表示因這不是「軍事」問題，而是「外交」問題。

馬克龍同日還警告以色列不要繼續在加沙進行針對性不足的行動：「我之所以這樣說，是因為這也符合以色列的長期安全利益，考慮到這對整個地區和以色列本身的安全所造成的影響，繼續目前的行動是要冒長期風險的。」

法國最近數周的外交活動主要集中在避免黎巴嫩局勢升級，路透社引述一名法國官員報導稱，巴黎擔心如果加入美國領導的打擊行動，在化解真主黨和以色列之間緊張關係的談判中，法國會失去所有籌碼。