比利時首相：若特朗普再當選　歐洲須準備好「獨立自主」

2024年美國總統大選首先以艾奧瓦州（Iowa）初選拉開帷幕，前總統特朗普（Donald Trump）毫無懸念地首戰告捷，這已經引發美國眾多盟友的不安。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：熊超然



《政治報》歐洲版（Politico Europe）當地時間1月16日報道， 比利時首相德克羅（Alexander De Croo）當天在歐洲議會發表講話時警告稱，如果特朗普2024年晚些時候再次入住白宮，歐洲必須準備好「獨立自主」。

「如果2024年（特朗普）再次給我們帶來『美國優先』，那麼歐洲將需要比以往任何時候都更加獨立自主。」德克羅強調：「作為歐洲人，我們不應該害怕這種前景，我們應該接受它，歐洲必須變得更強大、更有主權、更自力更生。」

事實上，作為美國的最親密盟友之一，歐盟面對着如今的總統拜登（Joe Biden）政府已然「苦不堪言」。2022年8月，美國總統拜登簽署的《通脹削減法案》（IRA），提供高額補貼，支持電動車、清潔能源等多行業的生產和投資。這做法，是典型的貿易保護主義措施和以鄰為壑的手段，其目的是「掏空歐洲」，引發德國和法國等歐洲國家的強烈不滿。

值得一提的，就在《政治報》歐洲版在元旦總結其網站2023年一整年點擊量最高的「十大新聞」時，以《馬克龍稱歐洲必須頂住成為「美國追隨者」的壓力》為題的報道名列榜首。2023年4月，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在結束訪華後回國途中受訪時，強調歐洲「戰略自主權」理論，必須減少對美國的依賴，認為法國可能會主導落實該理論，從而成為「第三個超級大國」。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月16日在新罕布什爾州阿特金森（Atkinson）出席競選集會。（Reuters）

而如今，歐洲媒體似乎暫時放下對拜登當局部份舉措的不滿，又開始圍繞特朗普做文章。《政治報》歐洲版16日報道稱，特朗普可能重新奪回美國總統大位的前景，一直令歐盟各國感到擔憂，人們擔心他會破壞貿易關係，並撤回美國對於歐洲安全的支持。

比利時首相德克羅，是2023年歐洲政治的關鍵人物，因為比利時在未來6個月（2024年上半年）擔任歐盟輪值主席國，這將賦予比利時外交官在歐盟關鍵會議上制定議程的權力。

當地時間1月9日，歐盟內部市場專員布雷東（Thierry Breton）透露，他在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇2020年年會時，曾聽到時任美國總統特朗普私下表示，如果歐盟受到軍事攻擊，美國將「永遠不會」來援助歐盟。特朗普甚至還說，「北約（NATO）已經死了」。

報道這消息的《政治報》歐洲版指出，如今德克羅的言論也呼應2017年時任德國總理默克爾（Angela Merkel）在特朗普首次贏得大選後發表的著名演講，當時她警告歐洲不能完全依賴盟友。在德國，一些政界人士呼應默克爾的觀點，即歐洲需要有能力照顧好自己。

「特朗普是一個『毫不掩飾自己對民主的蔑視』、『正在威脅要再次成為（美國）總統』的人。」歐洲議會中德國社民黨籍高級議員巴利（Katarina Barley）在社交媒體上這樣表示，「歐洲需要關注自己」。

而德國基民盟籍資深議員勒特根（Norbert Röttgen）則在接受德國《每日鏡報》（Tagesspiegel）採訪時稱：「德國政府現在必須比以往更深入地為特朗普重返白宮做準備。除其他事項外，這意味着我們需要增加武器生產，以便烏克蘭即使沒有美國的幫助也能抵禦俄羅斯的攻擊。歐洲的自由取決於此。」

對於特朗普可能重返白宮，美國的「鄰居」加拿大也慌了。

據路透社當地時間1月16日報道，此前就形容「特朗普上台是威脅」的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），當天在蒙特利爾商會主辦的一場討論會上用法語講話時表示，如果特朗普在11月的美國總統大選中獲勝，這將是「開倒車」，並使得加拿大人的生活變得艱難。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月15日在艾奧瓦州（Iowa）得梅因（Des Moines）發表講話。（Reuters）

「第一次不容易，如果有第二次，也不會容易。」杜魯多說：「但我們無法想像有一天與美國人相處會變得輕鬆，任何（加拿大）總理的主要責任都是代表和捍衛加拿大的利益。過去幾年我們在這方面做得很好。」

據美媒報道，當地時間1月15日，美國前總統特朗普以絕對優勢在2024年美國總統選舉共和黨艾奧瓦州初選中勝出，為此次大選奠定良好的開局。在另兩名候選人中，佛羅里達州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）險勝美國前常駐聯合國代表黑利（Nikki Haley），獲得第二名。

對此，特朗普回應稱，他感到「振奮」和「非常榮幸」。「投票開始的幾分鐘後，他們就宣布我贏了，」他同時表示，儘管如此，「實際上競爭非常激烈……這是一件了不起的事情，也是一種了不起的感覺」。

目前，特朗普是美國共和黨總統候選人提名的有力競爭者，在民調上大幅領先於其他共和黨競選人，現任美國總統拜登則在民主黨內佔據領先地位。

美國知名民調機構晨間顧問（Morning Consult）數據顯示，截至2023年12月19日，特朗普支持率為44%，略高於拜登的42%。據路透社1月10日公布的最新民調，拜登與特朗普支持率各為35%，剩餘30%選民表示暫不願支持兩人中任何一方，是為數不多沒有顯示拜登落後的民調。