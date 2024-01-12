共和黨總統初選：特朗普真的贏定了嗎？

艾奧瓦州（Iowa）1月15日舉行共和黨總統初選的首場選舉，將會以黨團會議的方式進行。最先投身共和黨初選的特朗普（Donald Trump）一直以來也以「未選先贏」的態度參加選舉，所有共和黨初選辯論一既缺席，並在同一時間以自己現身的其他節目來「搶收視」。

1月10日由CNN主辦的辯論也不例外。這場不是由共和黨舉辦的辯論只有佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）和前駐聯合國大使兼前南卡羅萊納州州長黑利（Nikki Haley）兩位競逐「第二把交椅」的候選人參與。特朗普本人則在霍士新聞台出席節目來爭奪人們眼球。

對於特朗普的「長期缺席」，共和黨選民顯然覺得沒有任何問題。特朗普的全國黨內民調支持度過去一年由四成半逐漸升至六成，在艾奧瓦州的黨內民望也一直處於五成左右的水平，連親身走遍320萬人口艾奧瓦州99個縣的德桑蒂斯也只能以17％左右的支持度遠遠落後，而透過電視辯論跑出的黑利則同樣以接近17％的支持度緊貼着德桑蒂斯。

前駐聯合國大使兼前南卡羅萊納州州長黑利（Nikki Haley）出席霍士新聞台節目。（Reuters）

人們看到特朗普似乎贏定了，因此無論是在10日的CNN辯論，還是特朗普登場的霍士節目中，主持人都提到了特朗普副總統人選的問題。特朗普稱自己已經有人選在心中，而黑利則拒絕一口否認擔任特朗普副手的可能。

但既然特朗普已經贏定了，為何共和黨人還要大費周章去搞初選？為何他們不像民主黨一般幾乎讓拜登（Joe Biden）自動當選就算？

這裏大概有三個原因。

其一，特朗普雖然看似贏定了，卻是一個風險非常高的候選人，有「第二把交椅」的存在對共和黨而言可算是一個「 Plan B」。現年77歲的特朗普，面對着四宗刑事官司、三項需要美國最高法院介入的法律和憲法爭議，無論在健康上和法律上都有最終不能參選的危機。任何在共和黨初選中能贏得「第二把交椅」的人將會是特朗普若然出事後無可爭議的替代選項。

佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）親身走遍艾奧瓦州99個縣。（Reuters）

相較之下，目前民主黨對於拜登並沒有任何「Plan B」。參加民主黨黨內初選的其他人物都是寂寂無名之輩。

雖然副總統賀錦麗（Kamala Harris）是較為明顯的替代選項，但華府中人都認為拜登81歲高齡也堅持競逐連任的其中一個原因，就是如果他不參選，明顯繼承者將會是民望比他還要差的賀錦麗。由於賀錦麗又是女性又是黑人，在身份政治正確的考慮之下，民主黨內恐怕沒有有力的候選人敢出來挑戰她，因此拜登不參選幾乎就等同於賀錦麗帶領民主黨走向必然的失敗。

沒有「Plan B」，如果拜登出了什麼意外而不能參選，民主黨就要面對必敗的賀錦麗或者黨內群雄並起的亂局之間的兩難。從這個角度來看，共和黨的選舉策略其實更為穩打穩紮。

2024年1月8日，美國南卡羅來納州查爾斯頓，美國總統拜登在2015年發生槍擊案的教堂舉行競選活動中發表講話。（Reuters）

其二，自2016年以來，心裏看不起特朗普的美國精英，往往一廂情願相信特朗普終有一天會被共和黨選民唾棄。因此，不少政客以至政治金主都願意投身一試挑戰特朗普。

這七、八年來做過此般嘗試的人不計其數，每個都失敗告終。德桑蒂斯和黑利最終很可能就會變成這份失敗者名單上的新成員。

目前，共和黨金主大舉投入黑利，本來連部份必敗州份（按：如內華達）的參選費也不願花的她，如今競選開支已超過特朗普和其他候選人。

其三，也是最重要的，是美國總統初選制度和2024年的特殊狀況都確實讓逆風擊敗特朗普的「政治奇蹟」更有可能出現。

首先，在艾奧瓦州，選舉的方式是以黨團會議進行，全州分成大約1,700個選區，在選舉日當晚7時開始召開會議，每個候選人在每個選區的會議場地都會派代表即席進行演講拉票，會議後與會者將進行秘密投票，選出該選區的代表，再一級級向上選出代表，至全州40位共和黨全國代表的層級。

由於這種黨團會議制度需要選民花一個夜晚來投入選舉，與在紙上一劃便走的一般投票相比，是極高的時間投入，因此，只會有對政治或其支持的候選人極為熱情的民眾出席，參與度極低，也非常容易受到天氣等突發事件影響。

1月10日，處於寒冬之中的艾奧瓦。（Reuters）

因此，即使特朗普在艾奧瓦州支持度高達五成，遠遠拋離對手，但他的支持者可能會以為特朗普心勝，對於花時間參加黨團會議不熱衷，而花費極多時間在艾奧瓦直接接觸選民的德桑蒂斯也有可能會讓他的支持者更高比例地參與黨團會議，因此黨團會議的結果可能同全州民調差距甚遠，讓特朗普以外的其他候選人能心存希望。

如果德桑蒂斯或黑利能在艾奧瓦州驚人地擊敗特朗普，又或者大幅收窄同特朗普的差距，這將為他們帶來強而有力的政治勢頭，讓特朗普「未選先贏」的神話破滅，有可能完全扭轉往後的初選走向。

其次，排在艾奧瓦州之後的第二個初選州份是新罕布什爾州（New Hampshire），其初選形式是一般的投票，並非黨團會議，但其特色卻是獨立選民可以即時選擇政黨參加投票，因而反對特朗普的獨立選民，甚至是策略性重新變回獨立選民的民主黨人將會有更大話事權，增加非特朗普候選人的勝選。

艾奧瓦州作為初選首州，很多選民都有多次親身接觸候選人的機會。（Reuters）

在2024年，由於民主黨與新罕布什爾州的法律在選舉日程的安排上出現矛盾，「躺着贏」的拜登並沒有參與該州初選，這就有可能讓部份民主黨人在去年10月前修改政黨背景，使他們能夠在1月23日的共和黨初選中投票。這明顯對非特朗普候選人有利。

相對於一心經營艾奧瓦州的德桑蒂斯，黑利卻一直將資源投放在新罕布什爾州上，其民調支持度接近三成，迫近特朗普的四成水平。1月10日，在新罕布什爾州支持度達一成的前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）宣布退選，其選票很可能會流到黑利身上。於是，新罕布什爾州就有可能變成黑利擊破特朗普不敗神話的州份。

如果黑利（或其他候選人）果真能在一州擊敗特朗普，整個初選形勢就可能會迎來翻天覆地的轉變。而由於特朗普可算是唯一能夠敗給拜登的共和黨候選人，在民主黨沒有「Plan B」的前提下，擊敗特朗普幾乎就等同於贏得了總統寶座。雖然擊敗特朗普的成事機會不高，但豐厚回報當頭，難道不值奮身一試嗎？

在民主投票，特別是美國這種複雜制度之中，結果往往有着不確定性。特朗普看似是贏定了，但膽敢賭特朗普失敗的還大有人在。