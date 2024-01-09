日本地震｜9歲男童跟足學校訓練躲桌底仍被困 狂敲打求生終氣絕
撰文：聯合新聞網
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能登半島地震截至8日下午石川縣府確認縣內有168人罹難，323人行蹤不明。
讀賣新聞報導，從金澤市帶全家回石川縣珠洲市探親的上班族角田貴仁，在這場震災中失去妻子與獨子。
地震時與媽媽同躲桌底下卻被困 爸爸借電鋸回來時妻兒已變冰冷屍體（點圖放大閱讀）：
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角田回憶，到最後一刻，9歲的兒子還在拚命敲打通知他與媽媽被壓的地方，但是待向鄰人借來電鋸鋸斷屋樑時，兩人的身體已經冰冷。
角田在新年假期帶妻子裕美與小學三年級的獨子啟德返鄉，度過愉快的除夕與元旦。
1日下午他們正準備打包回金澤的家，木造平房發生咔㗳咔㗳的聲響，接著左右、上下激烈搖晃。正在走廊的角田與父母踏過玻璃碎片，逃往屋外。
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緊接著整棟房子的屋頂垮下，在客廳的裕美與啟德被壓在瓦礫堆底下。角田不停呼喚兩人的名字，在喊到啟德的名字時，聽見原本客廳的附近傳來敲擊的聲音，他從縫縫看，發現兩人壓在被樑柱壓壞的桌子底下。
他試圖用鋸子鋸樑，沒有辦法，待向鄰人借來電鋸時，兩人已失去生命。
角田說，從小教導啟德要做好該做的事，這次兒子也遵照學校的避難訓練，在地震發生時偕媽媽一起躲在桌子底下，並且努力發出聲響，告知救援的人他們的所在地，「沒能把他們救出來，對不起」。
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