日本地震｜9歲男童跟足學校訓練躲桌底仍被困　狂敲打求生終氣絕

能登半島地震截至8日下午石川縣府確認縣內有168人罹難，323人行蹤不明。



讀賣新聞報導，從金澤市帶全家回石川縣珠洲市探親的上班族角田貴仁，在這場震災中失去妻子與獨子。

地震時與媽媽同躲桌底下卻被困 爸爸借電鋸回來時妻兒已變冰冷屍體（點圖放大閱讀）：

+ 11

角田回憶，到最後一刻，9歲的兒子還在拚命敲打通知他與媽媽被壓的地方，但是待向鄰人借來電鋸鋸斷屋樑時，兩人的身體已經冰冷。

角田在新年假期帶妻子裕美與小學三年級的獨子啟德返鄉，度過愉快的除夕與元旦。

1日下午他們正準備打包回金澤的家，木造平房發生咔㗳咔㗳的聲響，接著左右、上下激烈搖晃。正在走廊的角田與父母踏過玻璃碎片，逃往屋外。

【延伸閱讀】日本地震73死 兩女兒回家過年不幸遇難活埋 爸爸想救海嘯卻來襲（點圖放大瀏覽）：

+ 10

緊接著整棟房子的屋頂垮下，在客廳的裕美與啟德被壓在瓦礫堆底下。角田不停呼喚兩人的名字，在喊到啟德的名字時，聽見原本客廳的附近傳來敲擊的聲音，他從縫縫看，發現兩人壓在被樑柱壓壞的桌子底下。

他試圖用鋸子鋸樑，沒有辦法，待向鄰人借來電鋸時，兩人已失去生命。

角田說，從小教導啟德要做好該做的事，這次兒子也遵照學校的避難訓練，在地震發生時偕媽媽一起躲在桌子底下，並且努力發出聲響，告知救援的人他們的所在地，「沒能把他們救出來，對不起」。

點圖放大看更多能登半島地震相關照片：

+ 14

延伸閱讀：

藉能登震災吸目光 X平台廣告分潤背後的假消息風暴

路透：日震災後數千人仍缺水缺電 盼取得重建計畫資訊

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】