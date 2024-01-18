法國球星賓施馬被指與穆斯林兄弟會有關　狀告內政部長誹謗

法國球星賓施馬（Karim Benzema）1月16日狀告法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin），指對方稱自己與伊斯蘭組織穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）有關連的言論誹謗。



《衛報》17日引述法媒報道，賓施馬在狀紙提到，他從來與穆斯林兄弟會沒有任何關係，亦不認識聲稱是該組織成員的人士，批評達爾馬寧利用自己爭取政治分數。

這宗糾紛源於以巴去年10月爆發衝突，本身是穆斯林的賓施馬在前稱Twitter的社交平台留言，稱為加沙民眾祈禱，形容他們再一次成為不公轟炸的犧牲者。達爾馬10月中開始接連針對該名法國球星，他向傳媒表示，「大家都知道賓施馬與穆斯林兄弟會有關」，但沒有提出證據。

賓斯馬否認有關說法，並揚言採取法律行動，不過達爾馬寧受訪時則表示，對方沒有留言支持去年10月7日遭哈馬斯殺害的以色列人，或是法國北部阿拉斯（Arras）一間學校內遭一名伊斯蘭主義前學生刺殺的教師。

穆斯林兄弟會被沙特阿拉伯、埃及等多個中東國家封殺，而賓施馬的代表律師形容，達爾馬寧的言論超越底線，令法國製造對立，很多不理解這種言論的人會排斥賓施馬，亦會有人因為關於他的言論而感到被排斥。

現年36歲的賓施馬曾效力里昂及皇家馬德里，期間協助「銀河艦隊」五奪歐聯冠軍，並在2022年贏得金球獎（Ballon d'Or）。他在2023年由皇馬加盟沙特球會伊蒂哈德（Al Ittihad）至今。