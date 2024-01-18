特朗普遭緬因州禁止參與共和黨初選　州法院下令暫緩決定

美國前總統特朗普（Donald Trump）遭緬因州（Maine）禁止出戰當地的共和黨總統初選，當地法院1月17日下令，應等待聯邦最高法院就科羅拉多州（Colorado）同類案件的裁決，再重新審視決定。



路透社報道，緬因州最高法院法官墨菲（Michaela Murphy）在判詞中提到，聯邦最高法院決定受理科羅拉多州的同類案件，改變所有關於由哪個法院是否發出封殺令的做法，因此下令州務卿貝洛斯（Shenna Bellows）在聯邦最高法院頒下判決後的三十天內，重新審視禁止特朗普出戰當地共和黨內初選的決定。

緬因州的共和黨初選在3月5日舉行，貝洛斯去年12月認為，根據美國憲法規定，所有曾參與暴動或叛亂的人士都被禁止角逐公職。她指出特朗普煽動2021年1月6日的國會騷亂，因此沒有競逐資格。

特朗普否認指控，並批評貝洛斯對他有偏見，亦沒有為自己提供足夠辯護機會。他同時認為封殺令是政敵企圖干預選舉；不過有支持封殺令的人士則反駁，特朗普需要為事件負責。

目前緬因州及科羅拉多州都暫停封殺令，而聯邦最高法院將在2月8日開始審理後者的爭議。