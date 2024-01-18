美國司法部最快3月對Apple提出反壟斷訴訟　軟硬件限制阻礙競爭

彭博社引述知情人士透露，美國蘋果公司（Apple Inc.）最快3月面臨美國反壟斷訴訟。



彭博社報道，熟悉此案的知情人士稱，美國司法部希望在2024年第一季度對蘋果公司提起反壟斷訴訟，但由於司法部最高級別的反壟斷官員尚未簽署起訴書，正式起訴時間可能會推遲。

反壟斷執法人員指控蘋果公司對旗下產品iPhone和iPad實施軟件和硬件限制，阻礙競爭對手有效競爭。這呼應Spotify Technology SA、Life360 Inc.旗下藍牙追蹤設備生產商Tile和通訊服務商Beeper提出的擔憂。

知情人士說，司法部和蘋果公司的律師已經舉行3次會議，討論可能提起的訴訟。

中國商務部部長王文濤（右）2023年10月18日在北京會見蘋果公司行政總裁庫克（左）（中國商務部）

自2019年以來，司法部一直在調查蘋果公司，但選擇優先處理針對Alphabet旗下Google公司的兩宗案件。報道稱，對蘋果公司提起反壟斷訴訟會是司法部多年工作的結晶，也是拜登（Joe Biden）政府打擊科技巨頭的第四宗案件。美國政府還在起訴Facebook母公司Meta和亞馬遜公司（Amazon）。

目前，司法部和蘋果公司都拒絕發表評論。

本文獲《聯合早報》授權轉載

