蘋果申暫緩進口禁令被駁回　Apple Watch自18日起美國重新禁售

蘋果公司（Apple）旗下智能手錶Apple Watch因捲入侵權爭議，遭美國國際貿易委員會（ITC）裁定禁止入口，蘋果1月17日再吃敗仗，未能說服聯邦上訴法院允許在等候上訴期間，維持具血氧檢測功能的產品進口。



根據裁定，具該功能的Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2 將再次禁止進口，生效時間為美國東部時間1月18日下午5時起，也意味具有血氧功能的 Apple Watch，須重新禁止在美國銷售。但不具該功能Apple Watch SE不受限制。

蘋果Apple Watch的血氧檢測功能，去年10月被ITC裁定侵犯醫療設備公司 Masimo 持有的兩項專利。ITC的進口禁令於去年12 月26 日生效，但因蘋果向法院入稟申請緊急擱置，獲法院暫緩執行。

蘋果同時要求等候上訴期間，停止ITC的禁令執行，但17日遭聯邦巡迴上訴法院駁回。ITC指責，蘋果公司的要求無異於侵權者申請「持續侵權許可」。

蘋果自2020 年推出Series 6 Apple Watch 起，在其Apple Watch加入了血氧檢測功能。該公司正就ITC的裁定提出上於，並反控Masimo 侵犯專利權，稱Masimo 的法律行動旨在清除競爭對手。

據研究公司Counterpoint Research 稱，Apple Watch 約佔全球智能手錶市場的25%。蘋果公司的一份報告稱，其穿戴式裝置、家居和配件業務，包括Apple Watch、AirPods 耳塞和其他產品，在去年第三季收入為 82.8 億美元。

另外，法庭文件顯示，美國海關與邊境保護局（CBP）於1月12日決定，允許蘋果重新設計Apple Watch後進口，但設計不得違反 ITC 有關血氧檢測功能的限制。