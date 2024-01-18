伊朗與巴基斯坦外長通電話　空襲未針對平民

伊朗向鄰國巴基斯坦遜尼派武裝組織正義軍（Jaish al Adl）發動空襲後，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）和巴基斯坦外長吉拉尼（Jalil Abbas Jilani）通電話。



新華社引述伊朗外交部1月17日的聲明稱，外長阿卜杜拉希揚當天和巴基斯坦外長吉拉尼，就兩國關係最新情況通電話。其間，阿卜杜拉希揚稱伊朗尊重巴基斯坦的主權和領土完整，並表明兩國官員須要在不同領域繼續進行合作和密切接觸。

據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報道，16日晚上，伊朗革命衛隊對正義軍位於巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）的兩個重要據點，發動導彈和無人機襲擊。

巴基斯坦外交部同日宣布召回該國駐伊朗大使，並於17日凌晨發聲明譴責伊朗「無端」侵犯巴方領空。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi，中）2024年1月5日前往醫院，探望克爾曼爆炸案中的傷者（Handout via REUTERS）

巴方說，這宗空襲造成2名兒童死亡、3名女孩受傷；巴方已在伊朗首都德黑蘭向伊外交部高級官員提出強烈抗議，巴外交部也已召見伊朗駐巴大使館臨時代辦，向後者表達強烈不滿。巴外交部還說，此次空襲產生的後果責任「將由伊方承擔」。

阿卜杜拉希揚17日在電話中說，伊朗的安全一再受到盤踞在巴基斯坦境內的正義軍的威脅，其行為危害伊巴兩國共同安全。伊朗武裝部隊16日的反恐行動針對的是這恐怖組織，而非針對巴基斯坦國民。他希望雙方在正確的軌道上交換意見，繼續加強安全合作。

另據巴基斯坦外交部17日的聲明，吉拉尼當天接到阿卜杜拉希揚的電話。他對阿卜杜拉希揚說，伊朗在巴境內發動的襲擊嚴重侵犯巴主權，違反國際法以及巴伊雙邊關係精神，嚴重損害雙邊關係；巴方對此表示譴責，並保留做出回應的權利。

吉拉尼說，恐怖主義是本地區的共同威脅，單邊行動可能嚴重破壞地區和平穩定，應通過協調一致的努力來打擊恐怖主義。

本文獲《聯合早報》授權轉載

