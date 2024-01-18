巴基斯坦報復式空襲伊朗7死　仍稱兩國兄弟邦　伊朗召見臨時代辦

路透社1月18日報道，巴基斯坦以戰機越境攻擊伊朗南部一個村莊，造成最少7人死亡。巴基斯坦外交部發表聲明，行動是針對巴基斯坦分離組織俾路支解放軍發動攻擊。伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述伊朗官員表示，要求巴基斯坦立即解釋。



路透社報道，伊朗召見巴基斯坦駐德黑蘭臨時代辦。

巴基斯坦外交部表示，巴基斯坦在伊朗南部錫斯坦－俾路支斯坦省（Siestan-o-Baluchistan）進行了一系列「高度協調的」軍事打擊，成功擊殺數名恐怖份子。伊朗消息則指，有3名女性、4名兒童在空襲中死亡，當中無伊朗公民。

伊朗16日向巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）發動攻擊，聲稱是針對遜尼派武裝組織正義軍（Jaish al Adl）發動空襲。巴基斯坦讉責事件，批評伊朗越境空襲，事件不可接受，同時宣布召回駐伊朗大使。

伊朗外交部長杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）17日剛與巴基斯坦外長吉拉尼（Jalil Abbas Jilani）通電話，未料隨即向巴基斯坦發動空襲。

巴基斯坦外交部在空襲後聲明補充，稱伊朗是一個「兄弟般的國家，巴基斯坦對伊朗人民充滿尊敬，巴基斯坦完全尊重伊朗伊斯蘭共和國的主權和領土完整。」

圖為1月16日，伊朗向伊拉克庫爾德地區埃爾比爾市（Erbil）一個被指是以色列總部的地點發動導彈攻擊。（Reuters）

伊朗與巴基斯坦素來互相猜忌

伊朗和同樣擁核的巴基斯坦有外交關係，但素來互相猜忌。伊朗以往曾與武裝分子在伊巴邊境作戰，但發射導彈進行越境襲擊是前所未見。伊朗革命衛隊1月15日及16日連續使用導彈攻擊伊拉克、敘利亞和巴基斯坦的目標。

中東戰火由以巴於2023年10月初開始燃起，如今黎巴嫩、伊拉克、敘利亞都見硝煙，連巴基斯坦也被波及，情況令人擔憂。