新加坡交通部長易華仁涉貪案　否認27項控罪　向李顯龍辭職獲接納

新加坡2023年7月爆出交通部長易華仁（S.Iswaran）涉貪污案後，他2024年1月18日被控27項貪污、索取利益等控罪，他全數否認，獲准保釋。易華仁1月16日致函總理李顯龍提出辭職，已獲接納。



新加坡《聯合早報》報道，易華仁面對的27項控罪中，包括兩項抵觸防止貪污法令、24項與刑事法典下公務員不得接收貴重物品或禮物有關，以及一項妨礙司法公正控罪。

易華仁1月18日抵達法院，否認全部控罪，他同日下午發表聲明，強調自己清白，會集中精力洗清罪名。他並會償還受調查期間所獲得的薪金與津貼。

新加坡政府1月18日發聲明，公布易華仁16日致函總理李顯龍辭職，李顯龍已在17日接納，強調決心維護黨和政府的誠信，以及新加坡廉潔誠實的聲譽。

新加坡前交通部長易華仁（中）2024年1月18日到法院出庭，他否認所有控罪，現場有大批傳媒採訪。（THE STRAITS TIMES/Handout via REUTERS）

易華仁自1997年起從政，擔任新加坡西海岸集選區議員長達27年。

這是新加坡官場罕見爆出貪污案，為近40年來首次有政府部長涉及貪污調查。當地貪污調查局2023年7月拘捕易華仁（S. Iswaran）與地產大亨、旅店置業（Hotel Properties）執行董事王明星。

在面對的多項控罪中，易華仁被指26次向王明星索取利益，包括13場舞台劇、足球賽事與F1賽事的數十張門票、豪華酒店住宿與商務艙機票，以及使用王明星的私人專機。