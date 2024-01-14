丹麥女王退位又少一位女君主？　歐洲半數王室未來將迎Z世代女王

丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）於星期天（1月14日）退位，她的兒子將成為國王腓特烈十世（King Frederik X）。隨着21世紀出生的年輕一代的公主們長大，歐洲未來將出現更多女王。



法新社報道，今年83歲、廣受歡迎的瑪格麗特二世會於下午1時30分（香港時間8時30分）後，離開她在哥本哈根阿馬林堡宮（Amalienborg）的住所，乘坐馬車前往政府和議會所在地克里斯蒂安堡宮（Christiansborg）。下午2時，她將在國務會議上簽署退位宣言，結束她52年的統治。

丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）自1972年繼位，圖為她與兒子王儲腓特烈（Crown Prince Frederik）2014年10月7日在哥本哈根出席國會開幕會議。（Reuters）

瑪格麗特二世的兒子、55歲的腓特烈（Crown Prince Frederik）將與在澳洲出生的妻子瑪麗（Mary Donaldson）以及他們的長子、18歲的克里斯蒂安王子（Prince Christian）一起出席國務會議，他將在瑪格麗特二世退位後自動成為國王和國家元首。

隨後，丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）將在克里斯蒂安堡宮的陽台上宣布國王腓特烈十世加冕，但不會有登基儀式。預計將有超過10萬丹麥人參加慶祝活動。

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歐洲未來將有更多女王

瑪格麗特二世的退位讓歐洲失去了一位女君主，但這種情況不會持續太久。

目前歐洲各國王室的Z世代女性第一順位繼承人包括：比利時的伊利沙伯公主（Princess Elisabeth，生於2001）、荷蘭的卡塔里娜–阿馬利婭公主（Princess Catharina-Amalia 2003）、挪威的英格麗德．亞歷珊德拉公主（Princess Ingrid Alexandra，2004）、西班牙的萊昂諾爾公主（Princess Leonor，2005）和瑞典的埃絲特爾公主（Princess Estelle，2012）。未來，歐洲一半的世襲君主國可能會由女王領導。

此前許多年裏，王位繼承權屬於君主夫婦生下的第一個男孩，只有在國王或女王沒有兒子的情況下，長女才能繼承王位。

瑞典是世界上第一個採用性別中立繼承順序的國家，1980年，維多利亞公主擊敗她的弟弟，成為王儲。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

