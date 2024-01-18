英國王室短時間公布凱特查理斯健康出問題　BBC：她病情不輕

英國王室在1月17日，先後宣布王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）及國王查理斯三世（King Charles III）健康出現問題。英國廣播公司（BBC）報道，根據王室公開的資訊，凱特的情況似乎頗為嚴重。



BBC指出，高級王室成員健康狀況通常是一個要嚴密保守的秘密，只在有限的情況下才向公眾公布，因此在同一天發布兩個重要人物手術住院消息是引人注目的。

根據王室聲明，凱特接受腹部手術後情況良好，但預計需要在醫院留醫約兩週的時間，之後回家休養，預料在復活節後恢復履行公職。聲明未有提及她的具體病情，僅稱手術成功。BBC指出，根據所公布的消息及聲明語氣，特別是凱特休養數月時間來看，相信她的病情頗為嚴重。

圖為2023年12月，英王查里斯三世和王后卡米拉出席在英格蘭東部桑德靈漢姆莊園舉行的聖誕日禮拜。（Reuters）

在凱特休養的消息公布約90分鐘後，王室再發表聲明，稱查理斯三世因前列腺增大，下週需要入院接受手術。前列腺增大問題因頗為普遍，而聲明也強調這並非癌症。

BBC指出，過去王室成員的醫療問題一直被保密，因此另一方面來看，這次公布兩人的病情消息示意了王室習慣的改變。同時把可能休養的時間公布出來，是為了避免外界在發現王室成員取消活動後的猜測，給予大眾更大透明度。同時，查理斯國王宣布進行前列腺手術也能提供公眾對前列腺健康的意識，鼓勵人們進行檢查。