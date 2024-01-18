英國王室短時間公布凱特查理斯健康出問題 BBC：她病情不輕
撰文：歐敬洛
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英國王室在1月17日，先後宣布王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）及國王查理斯三世（King Charles III）健康出現問題。英國廣播公司（BBC）報道，根據王室公開的資訊，凱特的情況似乎頗為嚴重。
BBC指出，高級王室成員健康狀況通常是一個要嚴密保守的秘密，只在有限的情況下才向公眾公布，因此在同一天發布兩個重要人物手術住院消息是引人注目的。
根據王室聲明，凱特接受腹部手術後情況良好，但預計需要在醫院留醫約兩週的時間，之後回家休養，預料在復活節後恢復履行公職。聲明未有提及她的具體病情，僅稱手術成功。BBC指出，根據所公布的消息及聲明語氣，特別是凱特休養數月時間來看，相信她的病情頗為嚴重。
在凱特休養的消息公布約90分鐘後，王室再發表聲明，稱查理斯三世因前列腺增大，下週需要入院接受手術。前列腺增大問題因頗為普遍，而聲明也強調這並非癌症。
BBC指出，過去王室成員的醫療問題一直被保密，因此另一方面來看，這次公布兩人的病情消息示意了王室習慣的改變。同時把可能休養的時間公布出來，是為了避免外界在發現王室成員取消活動後的猜測，給予大眾更大透明度。同時，查理斯國王宣布進行前列腺手術也能提供公眾對前列腺健康的意識，鼓勵人們進行檢查。