日本山梨縣最近發生轟動全國的放火殺人慘劇，19歲少年在深夜闖入民居，用利刀桶死一對50多歲的夫婦後縱火燒屋，屋內兩名女兒遇襲後受輕傷，從2樓露台成功逃脫。疑犯事後向警方自首，調查後發現原來他是遇害夫婦的長女同學，而且一直單戀著對方，最近他向女生示愛後被拒絕，更發現LINE被已讀不回，於是怒火中燒決定犯案。



據ANN NEWS報道，疑犯因愛不遂燒人全家。

根據日本新聞網「ANN NEWS」報道，10月12日深夜時分，山梨縣甲府市一處民居突然發生火警，整間獨立屋被大火包圍至嚴重燒毀，有目擊者表示事發當時傳出女生慘叫聲呼喊「不要啊」。警方和消防員到場後，發現屋內有兩具被燒焦的屍體，證實是55歲屋主井上盛司和他的妻子，他們的兩名女兒則成功從2樓露台逃出，避過一劫。

不過警方調查後發現這並非單純火災，死者夫婦的二女兒報稱，當晚她本來在2樓睡覺，但突然聽到下面有嘈吵的爭執聲，下樓時驚見一名陌生男子闖進家中，還出手打她的頭部。她趕緊回2樓房間並帶著姐姐從露台逃脫，她們在報案途中才發現家裡被縱火，已經來不及將父母救出。

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19歲疑犯於案發後到距離30公里遠的派出所自首，他承認是自己一個人犯案，並坦言「我殺了人」，警方事後亦發現井上夫婦並非燒死，他們的屍體有多處刀傷，鑑定人員認為是失血過多死亡後才被大火吞噬。到底為什麼一個高中男生會做出如此殘忍的舉動？原來這跟屋主的大女兒有關，👇👇👇點擊圖片看案發經過👇👇👇

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被捕19歲少年是死者夫婦家長女的同學，兩人本來已經認識，少年更一直暗戀著女方，最近展開熱烈追求和告白，卻遭到對方拒絕。隨後他發現傳給女生的LINE訊息被已讀不回，懷疑已經被女方封鎖，於是怒火中燒犯下罪案。

有心理學專家指，少年選擇在在深夜犯案，並攜帶了利刀、汽油和打火機等用具，很大機會是經過精心策畫才實行的犯罪。而關於疑犯是否會受到《少年法》保護亦引起公眾疑慮，因為日本於今年5月修改了少年法，但要在明年4月才會執行，屆時18和19歲的年輕人將會被當作「特定少年」，將會失去未成年犯罪的免死金牌。

而殺人案件在日本往往要經年才開審。像於2016年發生的「護士點滴殺人事件」近日終於首次開庭審理，日本橫濱市一間醫院曾在3個月內有近48名病患離奇死亡，最後警方介入調查發現一名護士將消毒劑混入點滴中，導致大量患者中毒身亡。警方花了長達2年時間才能搜集足夠的證據起訴疑犯，檢控起訴過程非常漫長，被網民封「墮落白衣天使」的疑犯在事隔5年後說出犯案動機，原因竟然是「太麻煩」？👇👇👇點擊圖片看最新進展和行兇動機👇👇👇

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