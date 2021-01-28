日大學生性侵4女高中生　稱「趁未成年盡情姦」　網民籲廢少年法

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-01-28 06:00

未成年就可以為所欲為？日本1名大學生在2019年至2020年間，趁未成年先後強姦4名15至16歲女高中生，物色女生後利用她們的同情心犯案，調查期間甚至承認自己是趁未成年盡情強姦，打算到20歲法定成年年齡才收手。日前日本地方法院判他入獄5年半，但事件引起社會關注，大量網民質疑男生犯案時已有足夠判斷力，呼籲應廢除少年法，直指目前判決無法彌補4名女生所受的傷害。

日本1名男子先後物色4名女高中生性侵，被捕後竟承認自己打算未成年前不斷強姦。（示意圖／Getty Images）

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大津地方法院本月25日審理的1宗性侵案引起網民關注，長濱市 1名現年20歲的男子，原本是大學生，去年被控性侵4名女高中生，但他犯案時未成年，法官最終判僅他5年半有期徒刑。

案情指2019年9月至2020年9月期間，犯人在街上分別向4名15至16歲的女高中生撒謊，訛稱自行車爆胎請求協助等，利用少女一時好心，將她們帶到暗處強暴。最令人髮指之處，是案件審理期間，檢察方指男子曾作供稱「（基於少年法）趁還未成年不斷強姦直至20歲就停手」，檢方質疑男子是有計劃犯案，非一時衝動。

辯方在庭上未有就控罪提出異議，但呼籲法官減輕刑責，求情指被告的父親已承諾加強監督，並稱會搬家，讓被告「永遠不會與受害人接觸」，被告謝罪稱踐踏了4名女生善意，並作出道歉。不過，裁判長大森直子痛斥被告物色女生不斷犯案，行為對4名受害者造成很大身心困擾，即使求情也無法逃避長時間監禁，最終判5年半有期徒刑。

網民質疑判刑無法彌補4名女生所受傷害，又批評少年法形同在鼓勵未成年者犯案。（示意圖／資料圖片）

日本目前法定成年年齡定為20歲，換言之男子犯案時仍未成年，雖然日本政府已於2018年決定修改民法，將成年年齡由20歲降至18歲，惟至2022年4月才會生效。而日本少年法令少年犯逃過較重刑責，在當地經常受爭議。案件判決出爐後，即時有網民批評判刑太輕，尤其是性犯罪和「少年」、「兒童」等身份不相容，是較嚴重罪行，應和成人量刑睇齊。

網民在社交平台呼籲當局馬上廢除少年法，甚至批評少年法在「助長犯罪」，例如案中男子原本是大學生，應有足夠判斷力，「從被害者角度看，施暴的人5年後就出來，這很嚇人」、「這是受害女性要面對一生的陰影」、「判5年半，即是兇手25、26歲就出來了，太縱容了」，而且因應少年法偏向保護被告，故日媒報道不會曝光被告名字及長相，讓少年犯可隱藏身份，犯罪成本遠較成年人輕，變相鼓勵青少年犯案。

（綜合）