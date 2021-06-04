撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-04 18:10

日本參議院在2018通過修訂《民法》，將法定成人年齡由20歲下降至18歲。日本政府亦隨之在2021年初，通過國會審議修改少年法，將18、19歲者將不受部分少年法保障，希望減低少年罪案率。今年6月1日，東京發生一宗19歲少年用刀刺死性工作者的案件，再度引起爭議。

大批警員到場搜證及調查。（YouTube@ANNnewsCH）

日本少年法在成立以來惹起不少爭議，法例原意是保護在發育階段的少年，給予他們更新的機會，但因為日本不時會發生年輕犯人依仗少年法保護而故意犯罪的案例，所以社會上一直有強烈聲音反對少年法。最近又有一宗案件引起有關此法的爭議。

今年6月1日，東京立川市一間酒店發生駭人的殺人案，19歲少年用刀刺向31歲的女性性工作者將其殺害，死者身上發現多達70被刀刺傷的傷口，兇殘程度令人嘩然。少年其後更襲擊收到求救訊息而趕到現場的風俗店員至重傷，逃跑20小時後被捕。事件在日本引起爭議，作案人被捕時提出的作案動機更是瘋狂，不少網民留言指「這就是少年法增加犯罪率的證據」、「19歲，關幾年又會被放出來了吧」。

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同場加映︰埼玉愛犬家殺人案幸存者親述經歷 殺人狂魔親切舉動令他險死當場

「埼玉愛犬家連續殺人事件」是日本國內一宗十分轟動的案件，對懸疑奇案有興趣的人應該不會陌生。公眾大多只知道當中的4宗殺人案過程，不過最近有位和尚上節目《じっくり聞いタロウ～スター近況(秘)報告～》分享，原來20多年前當年他曾偶遇案中兇手，對方還親切地招待他，事後竟發現兇手一個看似友善的舉動原來暗藏超心寒陰謀。

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在犯案的過程，兇手是窮兇極惡的犯罪份子，怎料在日常生活中，他們就披上羊皮扮作好人。一位和尚三木大雲在節目《じっくり聞いタロウ～スター近況(秘)報告～》分享自己在20多年前曾偶遇案中的兇手關根元，之後更多次接觸他。關根元當時對三木很友善，更常常做一個親切舉動拉近彼此距離，然而在事後三木才知道原來自己差點因為對方這個舉動而被殺死，回想起來他距離死亡大概只有一厘米。

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同場加映︰日男漏接一個電話從此與母永別 媽媽臨終前短訊極心酸全國淚崩

父母有時嘮叨，但永遠都是最愛子女的人。日本有個男人因為沒有接一個電話，竟然間接令母親過世身亡。此事大大打擊他的人生，令他一蹶不振。當他公開母親在臨終前傳給他的最後一個手機短訊，感人內容惹全國網民淚崩。

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