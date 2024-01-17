實現加沙停火止戰　內塔尼亞胡的「最大敵人」或是以色列政府？

自哈馬斯於去年10月7日發動屠殺性襲擊三個月以來，以色列外交政策制定者仍遠未實現他們的目標。



作者：英國倫敦城市大學國際關係教授Amnon Aran



以色列國防軍在加沙地帶的軍事行動一直沒有停止。根據哈馬斯控制的衛生部提供的資料，已有超過2.2萬名巴勒斯坦人喪生，其中大部分是平民。同時，加沙地帶的物質破壞也是災難性的。

但是，儘管以色列使用了大量軍事力量，但如果要實現其摧毀哈馬斯軍事能力及其治理加沙地帶能力的目標，以色列需要實現的戰略目標仍然遙遙無期。

除了今年1月2日在貝魯特被暗殺的哈馬斯政治局主要成員艾魯里（Saleh al-Aruri）之外，哈馬斯的高級領導層仍然完好無損。

以軍自去年10月展開軍事行動以來，對哈馬斯的打擊收效甚微。(Getty)

此外，哈馬斯的指揮和控制系統仍在運作。雖然其軍事能力被削弱，但哈馬斯仍有能力向以色列社區發射導彈，並造成以色列國防軍的傷亡。

更重要的是，以色列戰爭內閣希望以色列國防軍對哈馬斯施加的軍事壓力將促成釋放以色列人質的第二筆交易，但這一希望尚未實現。

在與黎巴嫩接壤的北部邊境，以色列面臨着更為嚴峻的挑戰。自10月7日的襲擊以來，與真主黨的邊境小規模衝突已成為家常便飯。這些衝突對以色列與黎巴嫩邊界沿線的城鎮、村莊和集體農場構成了持續威脅。

因此，邊界以南至少有70,000個住所被疏散，這使得以色列疏散人員總數至少達到125,000人。他們一直住在國家資助的旅館和臨時住所中。

由於以色列的軍事威懾未能將真主黨擋在以哈馬斯戰爭之外，政府尚未宣佈撤離人員何時能夠返回家園，其中許多人的家園已被真主黨的襲擊摧毀。

以色列在與哈馬斯的戰爭和與真主黨的衝突中遇到的挑戰突出表明，以色列僅靠軍事力量所能取得的成就是有限的。顯而易見，以色列要想實現對哈馬斯和真主黨的目標，就必須依靠多邊外交政治框架。

持續的衝突對以色列與黎巴嫩邊界沿線的城鎮、村莊和集體農場構成了持續威脅。(Reuters)

國際努力

只有國際聯盟才能將加沙地帶恢復成一個適合居住的地方，不再對以色列社區構成安全威脅。這需要包括一個可信的巴勒斯坦合作夥伴，並得到阿拉伯國家、西方國家和國際組織的政治和財政支援。

同樣，以色列和真主黨能否避免全面戰爭，目前取決於美法外交能否達成一項防止全面衝突爆發的協定。在這種情況下，美國在法國的支持下，一直在探討達成一項協議，以解決以色列和真主黨在2006年戰爭之後的一些「未竟事業」。

根據正在探討的框架，談判將在達成新的土地劃界協定後開始，該協定將劃定雙方在以色列—黎巴嫩邊界部署部隊的地點和方式。

此外，根據聯合國安全理事會第1701號決議（該決議是結束2006年以色列—真主黨戰爭的協議的一部分），黎巴嫩軍隊而不是真主黨將部署在黎巴嫩南部。反過來，真主黨將重新部署到與以色列邊界以北的一個商定地點。

外交會成功嗎？

但以色列國內政治構成了嚴重障礙。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）正因多項腐敗指控接受審判，他的政治和個人前途取決於以色列議會64名議員組成的聯盟。其中包括極右翼的宗教猶太復國主義黨。

國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）等以色列高層斷然拒絕與巴勒斯坦人進行任何合作，為內塔尼亞胡增添不少難題。(Reuters)

其領導人——國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）和財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）——斷然拒絕與巴勒斯坦人進行任何合作。他們也不可能支持在以色列—黎巴嫩邊界進行哪怕是微小的領土調整，因為他們會認為這是對真主黨的讓步。

因此，他們準備拒絕就加沙地帶的「後日」問題和避免與真主黨開戰的努力所探討的多邊外交方案。

這種毫不妥協的立場讓內塔尼亞胡進退兩難。他可以抵制針對加沙地帶和真主黨的外交舉措，以保持其政治基礎和政府的完整。這可以使他推遲甚至停止對他的審判。

但迎合他的政治基礎可能會破壞外交，可能會延長以色列在加沙地帶的軍事存在。這還可能導致與真主黨爆發一場代價極其高昂的戰爭，並削弱美國自10月7日以來向以色列提供的重要支援。

另一種選擇是嘗試通過與中間派政黨達成協議來取代政府中的極右翼分子，這樣就能適應正在探索的外交舉措。但這對內塔尼亞胡個人和政治上都有極大風險。此外，由於以色列反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）已經要求內塔尼亞胡辭職，這種做法似乎也不可行。

已故的基辛格曾說過，以色列沒有外交政策，只有國內政治。正如過去經常發生的那樣，以色列領導人正面臨着嚴峻的外交政策困境。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。