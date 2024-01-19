Apple Watch血氧監測功能被移除　重新在美發售

美國蘋果公司（Apple Inc.）的兩款智能手錶Apple Watch將移除捲入侵權爭議的血氧監測功能，以換取在美國獲准出售。



蘋果公司星期三（1月17日）宣布，不具備血氧監測功能的Series 9和Ultra 2系列蘋果手錶從香港時間星期四（18日）晚上10時開始在蘋果官網及門店售賣。

據悉，這兩款蘋果手錶還是會有血氧監測的圖標，但用戶點擊時會被告知無法使用這項功能。此前售出的蘋果手錶，以及在美國以外銷售的手錶則不受影響，繼續享有這個功能。

美國聯邦巡迴上訴院星期三裁定，蘋果公司必須停止在美國銷售這兩款帶有血氧監測功能的智能手錶，拒絕延長暫停禁售令。蘋果公司原本要求法院暫停禁售令，直至上訴案有結果。

2023年9月12日，新款 Apple Watch Ultra 2 在美國加州的司總部展出。（Reuters）

負責執行貿易禁令的美國海關邊境保護局上周已批准了蘋果公司重新設計、去除了血氧監測功能的智能手錶。

美國醫療科技企業Masimo在2021年起訴蘋果公司通過挖角員工取得公司的血氧飽和監測技術，用在蘋果智能手錶上。

美國國際貿易委員會去年10月裁定，Series 9和Ultra 2系列的蘋果手錶侵犯Masimo的相關專利，下令12月26日起禁止進口及在美國實體店或線上銷售使用爭議技術的手錶型號。蘋果公司隨後於12月27日上訴成功，一度暫停實施相關銷售禁令。

Masimo行政總裁基亞尼（Joe Kiani）在一份聲明中說，這一進展「是美國專利制度健全的勝利」，法院的裁決表明「即使是最大、最強的公司，也必須尊重美國發明家的知識產權，並且在被發現侵犯他人專利時，必須承擔後果。」