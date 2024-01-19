英國單親爸心臟病猝死 2歲仔監生餓死蜷縮屍旁
英國林肯郡（Lincolnshire）斯凱格內斯鎮（Skegness）一名單親爸爸在2023年12月底突發心臟病猝死，遺下2歲兒子獨自過活，他在數天後餓死，蜷縮在父親腿上。兩人遺體在1月9日被社工發現。
終年60歲的巴特斯比（Kenneth Battersby），生前是弱勢單親爸，獨自撫養2歲大的兒子布朗森（Bronson）。布朗森也被當地兒童福利機構列為「脆弱兒童」，每月至少要接受一次接受家訪。
社工2023年12月27日曾聯絡巴特斯比，望於2024年1月2日進行家訪，但一直未獲回應，向街坊打聽也沒有得到他倆的消息。
社工2天後再度登門，但沒人應門。經過一番聯絡、查找、報警和確認後，社工終在9日向房東拿到鑰匙，開門後驚見父子二人陳屍家中。
鄰居稱最後一次看見他們是在12月26日折禮物日。
失業巴特斯比患有心臟病，這導致他在去世前的幾個月出現嚴重的黃疸。
根據現場調查與驗屍結果，判斷巴特斯比死於突發心臟病，時間在12月29日之後；而布朗森則在父親死後活了數天，最終因脫水和飢餓而死。他死時蜷曲蜷縮在父親的遺體旁。
林肯郡警稱1月9日接到社工的報告並到場調查，初步認為此案沒有任何可疑之處，目前對此沒進一步的評論。林肯郡議會已就此啟動調查。
男童現年43歲的母親皮耶斯（Sarah Piesse）接受英國《太陽報》訪問時稱，她最後一次與兒子見面是在聖誕前，她與巴特斯比當時發生口角。皮耶斯與巴特斯比2019年離婚，兩人還育有一女。他們都同意兒子跟着父親生活。
她痛苦地憶述認屍過程：「我不能抱起他（兒子），因他的遺體太脆弱了。我只能摸摸他。他被留在那裏太久了」。
死者生前的家庭朋友稱，「這令我心碎。布朗森應得到更好的（照顧）。他是個多麼有愛心、多麼可愛的小男孩。」他說，布朗森被發現他蜷縮在巴特斯比腿邊，又指布朗森被留在黑暗中，肯定害怕又困惑。
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