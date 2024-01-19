英國單親爸心臟病猝死　2歲仔監生餓死蜷縮屍旁

英國林肯郡（Lincolnshire）斯凱格內斯鎮（Skegness）一名單親爸爸在2023年12月底突發心臟病猝死，遺下2歲兒子獨自過活，他在數天後餓死，蜷縮在父親腿上。兩人遺體在1月9日被社工發現。



終年60歲的巴特斯比（Kenneth Battersby），生前是弱勢單親爸，獨自撫養2歲大的兒子布朗森（Bronson）。布朗森也被當地兒童福利機構列為「脆弱兒童」，每月至少要接受一次接受家訪。

社工2023年12月27日曾聯絡巴特斯比，望於2024年1月2日進行家訪，但一直未獲回應，向街坊打聽也沒有得到他倆的消息。

社工2天後再度登門，但沒人應門。經過一番聯絡、查找、報警和確認後，社工終在9日向房東拿到鑰匙，開門後驚見父子二人陳屍家中。

英國林肯郡斯凱格內斯鎮一名單親爸爸在聖誕假期期間突發心臟病猝死，遺下2歲兒子獨自過活，他在數天後餓死，蜷縮在父親腿上。兩人遺體在2024年1月9日被登門查看的社工發現。圖為已死男童布朗森（Bronson）的遺照。（facebook）

鄰居稱最後一次看見他們是在12月26日折禮物日。

失業巴特斯比患有心臟病，這導致他在去世前的幾個月出現嚴重的黃疸。

根據現場調查與驗屍結果，判斷巴特斯比死於突發心臟病，時間在12月29日之後；而布朗森則在父親死後活了數天，最終因脫水和飢餓而死。他死時蜷曲蜷縮在父親的遺體旁。

林肯郡警稱1月9日接到社工的報告並到場調查，初步認為此案沒有任何可疑之處，目前對此沒進一步的評論。林肯郡議會已就此啟動調查。

英國林肯郡斯凱格內斯鎮一名單親爸爸在聖誕假期期間突發心臟病猝死，遺下2歲兒子獨自過活，他在數天後餓死，蜷縮在父親腿上。兩人遺體在2024年1月9日被登門查看的社工發現。（網絡圖片）

男童現年43歲的母親皮耶斯（Sarah Piesse）接受英國《太陽報》訪問時稱，她最後一次與兒子見面是在聖誕前，她與巴特斯比當時發生口角。皮耶斯與巴特斯比2019年離婚，兩人還育有一女。他們都同意兒子跟着父親生活。

她痛苦地憶述認屍過程：「我不能抱起他（兒子），因他的遺體太脆弱了。我只能摸摸他。他被留在那裏太久了」。

死者生前的家庭朋友稱，「這令我心碎。布朗森應得到更好的（照顧）。他是個多麼有愛心、多麼可愛的小男孩。」他說，布朗森被發現他蜷縮在巴特斯比腿邊，又指布朗森被留在黑暗中，肯定害怕又困惑。

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