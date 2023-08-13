波蘭17世紀「吸血鬼小孩」遺骸出土　單腳被鎖上鐐銬防止復活害人

波蘭的研究人員挖到了一具據信是17世紀「吸血鬼小孩」的遺骸，腳踝上還有一副釘在地上的腳鐐，應該是當時的人為了防止死者復活的手段。



據英國媒體《都市報》（Metro）報導，波蘭考古學家在波蘭中部Pień的一處集體公墓中發現了一具五到七歲的人類骨架。他的臉朝下躺着，腳踝上有一副被釘在地上的腳鐐，人們認為這是迷信家庭採取的預防措施，以確保他們的親人無法復活。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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主導這次挖掘的尼古拉斯哥白尼大學教授波林斯基（Dariusz Poliński）說：「腳鐐是為了防止死者復活，這可能是當時的人們所擔心的。這種做法起源於民間信仰，有人認為這是針對吸血鬼。」

他還說，將屍體面朝下埋葬的做法是為了確保死者「咬入地面而不傷害生者」。

波林斯基教授在接受媒體採訪時表示，他認為該墓地是一些「被排擠者」的臨時墓地，所謂被排擠指的是那些無法被埋葬在基督教墓地的人，包括尚未受洗的兒童。

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在17世紀時，許多民眾也害怕溺水而死的人。

波林斯基教授表示不清楚為什麼這個特殊的孩子會被以這種方式下葬：「或許他們患有一種影響外表的疾病，或是在活着時表現出奇怪的行為」。

這並不是他們第一次發現這樣的遺骸，去年，考古學家在同一地點發現了一名「吸血鬼女屍」，她的喉嚨上架着一把鐮刀。

據悉鐮刀是放在脖子上的，如果死者試圖站起來，頭就會被砍掉或受傷。

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事實上早在14世紀，歐洲各地就發現了這種「吸血鬼墓葬」的證據，通常發生在有大規模死亡的情況，例如流行病或大規模中毒，由於在當時無法解釋這種現象，很容易引起恐慌。

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