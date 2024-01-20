美國大選2024︱新罕布什爾州初選在即　中間選民成黑利最後希望

美國共和黨總統新罕布什爾州（New Hampshire）初選1月23日舉行，前總統特朗普（Donald Trump）在該州的支持率仍大幅領先。美媒1月20日報道，前美駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）要勝過特朗普，最後希望在於厭倦極端黨派鬥爭的獨立選民。



《華爾街日報》（Wall Street Journal）20日報道，據目前民調，新罕布什爾州的無黨派選民因厭倦特朗普、亦未被佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）打動，預料大多數會在初選中支持黑利。

美國共和黨溫和派參議員斯科特（Tim Scott）2024年1月19日在新罕布什爾州為前總統特朗普（Donald Trump）出席造勢大會。（Reuters）

預料黑利亦會吸納部份因不計入全國提名票而不參與該州初選，以及無意投選現任總統拜登（Joe Biden）的民主黨選民。這批選民讓黑利從特朗普手上奪得陣地，但特朗普的支持率在多數民調中以兩位數的優勢領先，黑利要擊敗對手的挑戰仍然巨大。

共和黨溫和派參議員斯科特（Tim Scott）19日在新罕布什爾州為特朗普出席造勢大會，宣布支持他入主白宮；外界猜測斯科特可能成為特朗普的競選拍檔。

英媒20日稱此事是特朗普的「重大勝利」，將沉重打擊黑利選情。