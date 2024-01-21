美國大選年　專家分析：華府對中國晶片施加更多限制

有專家認為，隨着美國進入大選年，美方可能會針對中國晶片施加更多出口限制。



美國CNBC新聞1月17日報道，華府擔心北京可能將尖端晶片用於發展人工智能（AI）和軍事應用，多月以來對尖端晶片和晶片製造設備出口中國施加限制。

報道引述TechInsights分析師哈奇森（Dan Hutcheson）表示，美方如果推出更多限制，他不會感到意外，因為美國有很多鷹派人士對中國的軍事成長非常擔心。

Futurum Research首席分析師紐曼（Daniel Newman）表示，隨著美國選舉的到來及台海緊張局勢持續，很難預見半導體相關限制措施會有放鬆。紐曼表示，如果有什麼變化，他認為只會進一步強化。

紐曼表示，這些限制措施短期內確實對西方有利，但中國也將努力確保自己不會在晶片競賽上被甩在後頭。

路透社15日報導，指中國軍方和國家的研究單位和大學院校，過去1年仍能買到少量受美國出口管制的NVIDIA先進半導體晶片，其中包括被美國列為黑名單的哈爾濱工業大學和中國電子科技大學，顯示美國要想阻斷中國獲取先進半導體技術和晶片有多困難。