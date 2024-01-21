清華學者：中國若不費一槍一彈成「世一」　將是人類歷史上的奇蹟

世界知名的Munk Debate（芒克辯論會）日前播出了芒克辯論會主席、加拿大著名主持人格里福茨（Rudyard Griffiths）和清華大學戰略與安全研究中心研究員周波的對話。雙方就台灣問題為何是中國的首要安全關切、中國與其他亞洲國家的南海爭端，以及烏克蘭衝突的經驗教訓等進行了深度討論。



北京對話（Beijing Club for International Dialogue）對此進行實錄翻譯，以饗讀者。

本文獲觀察者網授權轉載，原文標題《周波：如果中國不費一槍一彈就登上世界之巔，將是人類歷史上的奇蹟》



格里福茨：周波，歡迎來到芒克對話。

周波：你好，很高興參加對話。

格里福茨：您是否認為台灣日益不確定的地位是中國目前最大的國家安全關切？

周波：台灣問題一直是中國最大的國家安全關切。原因其實很簡單：對於世界上所有國家的軍隊來說，領土和國防都是頭等大事。中國的不同之處在於，作為一個大國，我們還肩負着其他一些使命。中國的角色非常獨特。首先，作為一個大國，卻還沒有統一，這在大國中極為罕見。此外，中國要走出去，在海外有很多利益，因此我們談論的是一個如此複雜的大國。

對於大陸中國人來說，希望與台灣和平統一是一種自然而然的情感。接下來的問題是：首先，中國大陸是否正在失去耐心？這其實是一個很重要的問題。我想說，我們仍然是有耐心的。比如，2022年10月的中共二十大，習近平主席談到台灣問題時指出「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」。

佩洛西在此之前竄訪台灣時，中國大陸軍隊在台灣島周圍進行了大規模演習，實彈發射導彈等等。當蔡英文在加州會見麥卡錫時，我們又進行了演習，但這次演習只是模擬攻擊，沒有使用實彈。這極其微妙，說明我們知道如何處理這種情況，我們的措施是謹慎和有分寸的。

格里福茨：美國越來越多地向台灣提供尖端武器系統，尤其是承諾提供地對海導彈，中國大陸的國家安全部門對此怎麼看？美國的這些行動是否被視為挑釁行為，或者只是被視為一種滋擾，與過去的舉動無異，因此中方也不會比過去格外重視？

周波：我認為這些舉動肯定被認為具有挑釁性，但問題是，它們影響到底有多大？我不認為美方的這些舉措會有什麼了不起。

比如，台灣最近製造了首艘本土潛艇，今後一共再製造大約八艘。但這些潛艇對整體局勢有多大影響呢？根據我作為軍人的經驗，我知道潛艇比飛機要複雜得多。我來自空軍，雖然不是飛行員，但我知道，飛機通常只有在飛行員駕駛多年後才能在技術上完善。這意味着它被生產出來，首先要通過試飛，最後，只有飛行員本人才能告訴你到底存在哪些問題。

因此，我相信台灣自己製造的第一艘潛艇肯定存在很多問題。實際上，它的交付過程倉促，因為蔡英文希望這能夠成為她的政治遺產。即使他們能順利製造8艘潛艇，這又有多大影響？這確實可能會使解放軍的決策變得複雜，但總的來說，對於正在突飛猛進發展的中國軍隊而言，這些都微不足道。

我認為美國現在採取的戰略是把台灣變成一隻「豪豬」。但美國真的相信台灣能變成一隻強大的「豪豬」嗎？我對此表示懷疑。但這符合美國的利益，表明他們支持所謂的民主，也符合美國軍工企業出售武器的利益，誰會拒絕這樣一個大發橫財的機會呢？我認為，在日益複雜的中美關係中，美國只是將台灣視作一個討價還價的籌碼。

我認為，美國實際上已經從失敗中吸取了教訓，做了一定的改變。例如，脫鈎現在看起來完全是無稽之談，美國選擇改用「去風險」的說法，其實是借用歐盟委員會主席馮德萊恩的說法。但他們為什麼稱之「去風險」呢？因為「去風險」聽起來比較溫和，而脫鈎顯然是不可能的。那「去風險」又是什麼意思呢？我認為他們必須捫心自問。即便是在半導體和晶片領域去風險，也是愈發困難的事情。這並非中方的要求，而是晶片製造商們正在失去中國市場，是他們在向白宮施壓。

習拜會・習近平・拜登・中美關係：當地時間2023年11月15日，中國國家主席習近平同美國總統拜登在斐羅麗莊園舉行中美元首會晤。這是會談後，拜登親自將習近平送到上車處道別。（新華社）

我認為，美國對於「一個中國」政策其實是有很多不同意見的。美國外交關係委員會前主席哈斯（Richard Haas）寫過一篇文章，談到美國的對華政策應該從戰略模糊轉向戰略清晰。但也有其他學者並不同意他的觀點，因為這種清晰戰略可能會讓局勢變得更加危險。

為什麼會出現這種爭論呢？我認為這是源自中國不斷增強的實力。在過去，中國實力不夠，當美國保持政策模糊時，大家就得猜測他們的真實立場。但是，由於中國的實力不斷增強，美國擔心除非他們明確表示會在軍事上保衛台灣，否則大陸很可能會首先對台灣進行打擊。但如果美國轉向戰略清晰，有些人又擔心這會主動招來大陸「先發制人」。因此，美國現在陷入了進退兩難的境地。

再看看美國國內的情況。拜登政府軟弱無力，兩黨極端對立。從經濟方面看，拜登政府做得不錯，但你聽聽特朗普描述的美國，可謂「屍橫遍野」。而在全球範圍，「自由民主」制度已經持續衰落了17年。這是誰造成的？顯然，這與中國或俄羅斯無關。對於像我這樣的中國人，或任何人來說，看到美國總統呼籲抗議者佔領國會山是令人震驚的。這太不可思議了，類似事情甚至不會發生在非洲。因此，我對美國能否在台灣問題上採取穩定的對華政策沒有多大的信心。

格里福茨：你提到了美國政界的爭論；一些共和黨人認為美國應該向台灣提供明確的安全保證，類似於北約內部的第5條承諾。如果這一提議發生，中方會如何反應？這會被視為挑釁嗎？

周波：我們先來看看關於「一個中國」政策的爭論，或者說關於戰略模糊與戰略清晰的爭論。最終，他們還是說「一個中國」。為什麼呢？因為他們雖然在掏空這個概念，但是仍然將它視為一個大筐，這樣對他們自己更為有利，可以從各種不同角度解釋什麼是「一個中國」。如果他們放棄「一個中國」，那當然對他們和我們來說都是地動山搖。

佩洛西訪台：2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

我認為可以從佩洛西竄訪台灣的過程看出中國大陸的決心。有人問我，如果美國眾議院新議長「訪問」台灣，會發生什麼？我說，我不知道，我們當然會有多個備案計劃，但憑我的直覺猜測，我們的反應必定更強烈。否則，我們如何告訴自己，我們在做正確的事？

我不認為他們真的會以這種方式公然支持「台獨」，但我完全相信，不斷強大起來的中國大陸有更多的手段來處理這個問題。

格里福茨：美國對台姿態的爭論，也涉及到美國的南太平洋戰略的大背景，即「奧庫斯」（AUKUS）。圍繞這一戰略，美國正努力與日本、菲律賓，以及一定程度上與韓國發展更緊密的安全關係。中國安全部門對此有何看法？是否有一種被「步步緊逼」的感覺，是否有一種對手在一致反對中國崛起、中國擴張的感覺？

周波：讓我先談談美國的大戰略。我認為，美國把重點放在亞太地區，或者美國人所謂的印太地區，實際上反映出美國的實力確實在下降。美國官員經常談論盟友和夥伴的重要性，因為單靠他們自己的力量是不夠的，必須依靠這些盟友和夥伴。

你提到了各方和各種不同的情況。我認為，總體而言，這是美國嘗試在該地區遏制中國。問題是，在我閱讀了美國的印太戰略之後，我發現他們目標很多，但工具不夠。

沒有哪個國家蠢到選擇非黑即白。我認為，世界已經進入到了一個所有國家都在就事選邊、而不是就邊選邊的時代。說到日本，如果台灣海峽發生衝突，日本有條約義務在後勤補給方面支持美國，日本不得不這樣做。

中澳關係：澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese，左）訪華，與中國國家主席習近平會面。圖為兩人2023年11月6日在中國北京人民大會堂握手合照。（AAP Image/Lukas Coch via REUTERS）

至於澳洲，現在還很難說。不到最後一刻，你無法知道一個人到底會怎麼做。如果你研究一下澳洲的歷史，會發現這個國家非常有趣，它總是在其他地方打別人的仗，在土耳其的加利波利、阿富汗或遠離澳洲大陸的某地，只有二戰期間日本轟炸達爾文，使澳洲本土直接受到戰爭影響。

但現在，澳洲1/3的出口都流向了中國。他們確實正在購買八艘潛艇，但這些潛艇影響又有多大呢？就像台灣的潛艇一樣，它們可能會使中國政府的決策變得更加複雜，但這並不是多大事，因為就艦艇數量而言，我們已經是世界上最多的國家了。這八艘潛艇需要至少十幾年才能完成交付，屆時中國人民解放軍肯定會變得更加強大。我認為這與莫里森政府有很大關係。現在，阿爾巴尼斯政府在進行一些改變。因此，整個局勢並非非黑即白。

菲律賓的情況很有意思，因為小馬可斯總統的對華政策似乎與其前任大相逕庭。我仔細想過，到底為什麼會這樣呢？杜特爾特總統本人也支持對菲律賓有利的南海仲裁案裁決，但他採取友華態度顯然使菲律賓得到許多好處。不過杜特爾特並不經常提及南海問題，他選擇為了其他利益而與中國保持良好關係。

小馬可斯與拜登・美菲關係：美國總統拜登（右）與菲律賓總統小馬可斯（左）2023年5月1日在白宮會面。圖為兩人出席歡迎儀式後，走過白宫西柱廊（West Colonnade）前往橢圓形辦公室。（Reuters）

但說到小馬可斯總統，我就很難理解了。我認為這可能與他的個人背景有關，因為他與美國的聯繫比較緊密。而基本上所有菲律賓高級軍官都或多或少有過美國培訓經歷。不過，這其實還是說不通，因為中國從未威脅過要對南海的任何聲索國使用武力。

在台灣問題上，中國制定了可能採取非和平手段的三個前提條件。但在南海問題上，中國從未威脅過任何其他國家。因此，我很難理解菲律賓政府為什麼突然放開九個基地供美國使用，這其實是說不通的。事實上，這會讓菲律賓面臨更加危險的局面，因為如果美國人把這些基地用作前沿陣地，那麼菲律賓的國土當然就會成為打擊目標，這符合菲律賓的利益嗎？

格里福茨：中國領導人從烏克蘭戰爭中汲取了哪些經驗？有一種觀點認為，普京之所以入侵烏克蘭，部分原因是他認為北約和西方國家在武裝烏克蘭，支持不符合俄羅斯利益的政治運動和人物，而由於烏克蘭靠近莫斯科和俄羅斯的其他決策中心，以至於烏克蘭成為俄羅斯的安全隱患。中國是否擔心，烏克蘭出現的這些情況可能在台灣或南海地區重現，東歐的歷史有可能在亞洲重演？

英國首相辛偉誠1月12日訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。（Reuters）

周波：就烏克蘭戰爭而言，如果兩年前的普京能夠預知未來，我認為他可能會採取不同的戰略，他是否還會發動戰爭，我就不知道了。當然，他這樣做是有原因的。事實上，從戈爾巴喬夫到葉利欽和普京，歷屆蘇聯和俄羅斯領導人都曾警告過北約不要擴張。因此，普京不是第一個警告北約的人，但他是第一個採取行動的人。事實證明，俄軍作戰能力還是非常具有韌性的，儘管他們一開始打得並不好。

我不認為這與台灣問題有任何直接聯繫，世界上有180多個國家承認台灣問題是中國的內政。正如我一開始所說的，我相信中國政府仍有耐心。華盛頓有些人認為，台海衝突不可避免，我對此不太認同。即使是美國國防部長奧斯汀都不這麼認為。我出席了2023年的香格里拉對話，其中令我印象最深的是奧斯汀說台海衝突並非迫在眉睫，也絕非不可避免。此前，美國一些將軍發表了自己的看法，稱中國大陸在2025年或2027年前必定會對台動武。但是，美國國防部長有條件獲得所有的情報信息佐證自己的觀點，所以奧斯汀在這樣一個重要會議上的明確表態非常重要。

有人說台灣人不願意與大陸統一。我認為，事實可能並非如此。在新冠疫情爆發之前，大約有150多萬台灣人生活在中國大陸，主要集中在上海周邊地區，這相當於台灣6%的人口。這意味着，如果中國大陸能為台灣人民提供更好的就業機會和賺錢的機會，這些人就不會那麼在意生活在一個制度不同的社會裏。

賴清德與蕭美琴1月15日上午接見美國前國安顧問海德利、前副國務卿史坦柏格、美國在台協會主席羅森柏格組成的台美跨黨派前資深官員代表團。（民進黨提供）

那麼大陸能否繼續提供這樣的環境呢？我相信是可以的。首先，中國經濟已經與世界其他地區融為一體，中國必須開放，中國也希望繼續開放。只要中國繼續開放，而世界各地因全球化而變得距離越來越近，人們交往的速度就會越來越快，中國大陸與台灣之間的融合也會變得更快，我相信這種融合是不可避免的。最後，中國大陸從來沒有宣佈過統一台灣的時間表。中國大陸仍有耐心。我相信，在台灣問題上，時間能給我們帶來最好的答案。

格里福茨：隨着我們的對話臨近尾聲，讓我最後問幾個宏觀問題。我們經常討論中國的崛起，中國作為21世紀文明大國的地位。中國的高級官員是否擔心，中國的對手美國正試圖在軍事、科技和經濟等領域阻止中國的崛起，阻撓你們成為世界上最強大的國家？這是大家都在考慮的問題，還是西方誤解了你們的真實想法以及擔憂的問題？

周波：這確實是最宏大問題，其中還可以分出幾十個小問題，每個問題都可能極為重要。讓我重複一下我之前對別人說過的話。比如說，我們是否已經進入了一場新的冷戰？我的回答很簡單：在我們避免了一場熱戰之前，我們無從知曉，冷戰期間也正是如此，大家當時每天都在為熱戰做準備。只有當冷戰結束了，大家才鬆了一口氣，哦，好吧，沒有爆發熱戰，所以剛剛發生的是冷戰。我認為，我們永遠無法預知未來，只有經歷了未來，我們才會知道「已來的和未來的」。

因此，這種問題毫無意義，但中美之間的競爭與冷戰時兩個超級大國的競爭顯然有許多不同之處。中國對美國的政策一直保持高度一致，基調變化不大，而美國的政策就像過山車，更難預測。我認為這與他們自己的心態有很大關係。美國錯誤地認為自己是「山巔之城」。我問大家，「山巔之城」在哪裏？雅典的帕特農神廟是唯一的「山巔之城」，卻是空蕩的，殘破的。

最近，拜登反覆強調，美國是不可或缺的。確實如此，但每個國家都是不可或缺的。在我看來，大家知道在印度洋深處有一個叫馬爾代夫的小國就非常重要，這個國家太美了。我們必須記住，整個人類社會就像森林一樣，有不同的動植物才造就了美麗的世界。美國有NBA、麥當勞、荷里活，但那又怎樣？馬爾代夫人沒有這些，他們只知道每天早上都會有成千上萬的遊客來到這裏，告訴他們馬爾代夫有多美。

回到你開頭的問題，迄今為止，中國的崛起一直是非常和平的，這在人類歷史上是前所未有的。在中國40多年的崛起過程中，我們唯一的犧牲是在中印邊界衝突中，中方犧牲了4名士兵，同時印度方面死了20名士兵。但是值得注意的是，他們並沒有互相射擊，而是在互相鬥毆，兩支現代軍隊以石器時代的方式相互鬥毆。為什麼會這樣呢？大家都不希望有戰爭，雙方都清楚認識到，在任何情況下，我們都不應該互相射擊。

2022年中印邊境衝突就發生在班公湖一帶。圖為網上流傳兩軍對峙畫面。（網上圖片）

回到你的問題，中國的崛起是和平的，也許在不到10年的時間內，中國就會成為世界上最大的經濟體。這將是人類歷史上前所未有的，一個國家不費一槍一彈就攀登上世界之巔，這真的令人難以置信。在人類歷史上，許多人為各種戰爭編造出了五花八門的理由。但最終，誰會在乎這些導致人們死亡的理由？看看美國殺死了多少人？他們找出各種藉口，但人死不能復生。

中國不同。中國軍隊在海外的最大特點是只致力於人道主義行動，無論是維和、打擊海盜還是救災。作為一名退役軍人，作為一名老兵，我希望中國能繼續和平崛起，希望中國人民解放軍只在海外開展人道主義行動，只向世界各地的人民提供援助，而不殺戮。一個全球最強大的國家的軍隊在海外行事如此溫和，這難道不是世界之幸嗎？我不知道世界是否會變得更加美好，但我希望隨着中國的崛起，中國能讓世界變得更加安全。

格里福茨：周波，借你吉言來結束這次精彩的對話真是再好不過了。我非常感謝你今天抽出時間參與我們的對話，我們接收到了你傳遞的信息。讓我們繼續對話，我認為對話才是我們所能做的最重要的事情，讓人們接觸不同的思想，通過這些思想觸發交流，希望通過交流達成互相理解。感謝你今天的發言。

周波：謝謝你。