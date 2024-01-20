網絡激進言論多　胡錫進：不應形成反美反日才是愛國的壓倒性輿論

《環球時報》前總編輯胡錫進稱，中國對外關係需要各種力量扮演不同角色，互聯網不應形成「反美反日」才是愛國主義的壓倒性輿論，從而堵塞多管齊下的對外博弈空間。



胡錫進星期五（1月19日）在微博發文稱，中國自1840年起開始與西方國家大規模接觸，直到現在中國基本上、或很大程度上融入世界體系。雖然改革開放以來，中西鬥爭從未停止過，但雙方「不打不成交」，可說「越鬥越緊密」。



他說，過去200多年來，中國一直在直接或間接學習西方現代化，西方對中國現代化的知識貢獻無疑是最多的，至今仍是新知識和新技術的最大產生地。他認為，「脫鈎」將導致中西方共同的損失，但對中方的綜合風險更大，「對這個問題的評估要實事求是，不能賭氣」。

《環球時報》前總編輯胡錫進稱，中國對外關係需要各種力量扮演不同角色，互聯網不應形成「反美反日」才是愛國主義的壓倒性輿論，從而堵塞多管齊下的對外博弈空間。（資料圖片）

胡錫進稱，中國民間必須認識，美西方樹中國為敵，中國不能落入這一圈套，在與美國的互動中朝脫鈎越走越遠。鬥爭應就事論事，解決某個具體或重大問題，「但是對西方社會的友好態度，需要是長期的，隨時兼容的」。

胡錫進認為，如今互聯網上的衝動言論不斷增多，逐漸形成中國社會崇尚對外強硬的一種印象，宣揚「勢不兩立」很有市場，但肯定對官方採取靈活對外姿態形成一些制約。

他說，中國的對外關係需要由各種力量扮演不同角色，互聯網上決不應形成只有「反美反日」才是愛國的壓倒性輿論，從而堵塞中國多管齊下的對外博弈空間。「鬥爭要有策略和戰法，要以鬥爭謀和平共存，以鬥爭維繫應有的合作。」

高漲的愛國主義情緒讓「小粉紅」成為輿論焦點。（Getty）

胡錫進1月20日下午再發文寫道，在對外關係中，中國既需要鷹，也需要鴿，中國的最終目的不是與美國戰略對撞，而是要爭取和平共處。「要證明這一點，一個強大的鴿群對中國同樣不能少。」

不過，有不少網民在貼文下方反問，胡錫進本來就是鷹派代表，且鷹派中聲音最大的都是這些大V，「為什麼不允許不喜歡美日的聲音存在？」

還有網民說，網絡環境都是引導出來的，不是自然生長而成的。要解決現在的問題，不是對著鷹鴿喊話，「而是應該對著製造出如今的網絡環境的人喊話」。還有留言寫道：「少談鷹與鴿，多談牛與熊（指中國股市的牛市和熊市）。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

