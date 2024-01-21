特朗普同犯老人病　誤把黑利當作佩洛西捱批：心智健全？

拜登（Joe Biden）常被質疑年紀過大，心智或精神狀況欠佳。但同樣接近80的歲特朗普（Donald Trump）亦不遑多讓。前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）批評特朗普錯誤把她當成是佩洛西（Nancy Pelosi），質疑他的心智能力。



特朗普1月20日在新罕布什爾州（New Hampshire）拉票，他在談及國會襲擊事件時，一再提及競爭對手的名字：「黑利主管保安，我們向她提供1萬名人力，無論是士兵也好或國民衛隊也好，但他們拒絕了，他們不想談論這些。」

特朗普似乎把黑利與時任國會眾議院議長佩洛西搞混，黑利當時並不在國會任職。

圖為1月19日，特朗普在新罕布什爾州舉行拉票活動。特朗普在20日另一場活動上，把黑利當作是佩洛西。（Reuters）

黑利在同日另一場活動中，批評特朗普把他誤指為別人：「我無意惡言相向，但面對總統職位伴隨而來的壓力，我們不能有另一個讓人需要質疑心智狀態是否健全的人。」

「我們需要的是處於個人巔峰的人才，我們需要的是聚焦國安的人才…難道我們要讓他們在80歲時亂喊人名、把事情搞混之餘，還要應對普京（Vladimir Putin）、習近平和金正恩的朝鮮政權？我們不能這麼做。」

52歲的黑利這番話是針對77歲的特朗普，就心智健全度最直接的挑戰。81的歲拜登經常被對手質疑年紀過大，心智或精神狀況欠佳。