總統有特權？小馬可斯搭公務直升機看Coldplay演唱會捱轟

英國著名搖滾樂團Coldplay在1月19日在馬尼拉舉行盛大演唱會，總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）也是其忠實粉絲，甚至要搭上公務直升機前往觀看。但正因此在網上引起爭議，被指浪費公帑捱批。



路透社報道，小馬可斯夫婦在19日晚，出席了Coldplay在菲律賓體育館舉行的演唱會。總統安全部門表示，因演唱會吸引了4萬人參加，構成了「無法預料的交通狀況」，小馬可斯夫婦使用了直升機前往會場。

圖為1月19日，有網民拍攝到小馬可斯搭乘直升機前往觀賞演唱會。（網絡圖片）

有網民拍攝到直升機飛抵會場，也上傳了小馬可斯坐在觀眾席觀賞演唱會的照片，引起網民熱論。有網民批評小馬可斯濫用政府資源進行私人活動，完全是浪費公帑；又指馬尼拉交通擠塞嚴重，演唱會由晚上7時開始，一般民眾可能中午前便要出發，但小馬可斯則可以利用公帑支付的直升機輕鬆到達，批評此舉突顯少數人的特權。

事件正值菲律賓政府要取締吉普尼小車，吉普尼在菲律賓平民經常搭乘的交通工具，但因吉普尼使用舊式引擎，市面大量吉普尼使做成空氣污染。政府要取締吉普尼已惹來批評，再發生小馬可斯搭直升機看演唱會一事，料將進一步引來抗議。