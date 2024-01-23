寒冷天氣｜凍到震！美國專家：氣溫低穿搭留意「這2點」更保暖

寒冷天氣來襲，最難捱的一刻相信是爬出被窩以及換衫返工，那麼怎麼穿才是最暖呢？有專家指，天氣凍的時候，「三層穿搭法」更保暖，此外也要避免穿棉質衣物，因為棉料容易吸汗卻不易變乾，這樣會讓我們感到愈來愈冷。



非牟利組織Loppet基金會執行董事威爾遜（Claire Wilson）建議穿衣可分「三層」，底層最靠近皮膚，因此選擇能排走濕氣的面料非常重要，她建議選擇聚酯纖維面料的衣服，接着中間層可穿背心或襯衫以保持身體核心部位溫暖，怕冷的人可選擇穿多過一件中間層衣服，最後穿上一件傳統防風又保暖的外套即可。

威爾遜也建議避免穿棉質衣物。她指，棉質襪和棉質襯衫容易因吸汗而變濕，而且變濕後難快乾，因此使人感到更冷。相反，她建議選擇羊毛、聚酯纖維或聚丙烯製成的衣物更好。

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聚酯纖維是什麼？

聚酯纖維（Polyester）是人造纖維，是一種由石油衍生的塑料。它重量輕、快乾且易於護理。市面上不少運動服或休閒服飾，如T-Shirt、Polo Shirt和外套等衣製產品，製作成份也總是離不開這種物料。

為人熟知的HEATTECH保暖內衣以Polyester作為基礎，特別採用其物料的吸濕功能，利用「纖維吸濕發熱」原理，將人體所蒸發的水分轉化成熱能，加上特殊織法而衍生的空氣層，再結合嫘縈（Rayon）、聚氨酯纖維（Polyurethane）、腈綸（Micro-acrylic）以上三種各自擁有不同性能的纖維，成功打造出既保暖，又有極高透氣度的內衣。