日本多地降雪量破紀錄！0℃線已抵廣東？盤點國內外五大避寒勝地

聖誕節將至，最低氣溫0℃線已抵達華南北部，廣東多地冬至日（12月22日）創下近40年來最冷紀錄，深圳大梧桐高山站錄得零下2.5℃溫度，更出現結冰現象。日本也遭受寒流侵襲，截至12月23日早上11時，歧阜縣白川村及新潟縣津南町分別錄得91及90厘米降雪量，石川縣白山市河內的降雪量亦達75厘米，一同超出平時同期紀錄。

《香港01》在寒冷的冬日特別推薦5大國內外避寒勝地，在降雪、低溫持續破紀錄的今年冬季，可以成為旅遊避寒的選擇。

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5大避寒勝地：沖繩、海南海景雲南昆明超人氣

1. 日本沖繩

日本氣象廳稱該國出現「10年來最強寒流」，北海道也出現零下24度的超低溫。正在面對寒冷天氣警告的我們，如不想去滑雪或體驗風雪中泡溫泉的樂趣，或許可以參考一下日本人避寒首選地沖繩。

對於部份畏寒的日本人來說，溫暖的南方可能更得他們歡心。沖繩雖有「颱風銀座」之稱（因有很多颱風吹襲而得名），但長年氣候溫暖，即使在冬天，最低溫度也有接近20度。當地蔚藍的海洋與豐富珊瑚群，看着已令人心曠神怡，此外即使在秋冬，人們也能下海浮潛，因此成為部份日本人心目中的避寒勝地。

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2. 韓國濟州島

對於不少去過韓國旅遊的人來說，這個國家似乎沒什麼地方是不冷的吧。其實以濟州島為例，它的冬季雖寒冷，但氣溫比大陸溫和得多。此外陽光充足。這很適合喜歡「親親大自然」和「輕遠足」的遊客。

除此之外，當地冬天（12月至3月中旬）也是人們觀賞濟州島被白雪覆蓋美景的最佳時機。島上降雪主要集中在漢拏山山頂，所以還有很多地方可以遊玩。

在韓國，1月1日新年是重要的日子。到城山日出峰看新年的日出，對不少韓國人和遊客來說是也是一個好節目。

城山日出峰位於濟州島的最東端，已被聯合國教科文組織列為世界遺產。這裏每年夕夜都會舉行慶祝活動，然後大夥一同迎接新一年的第一個日出。

3. 雲南昆明

有青藏高原這塊巨大的擋風牆，滇南和滇西河谷成為很好的避寒地方。雲南昆明一直被人們稱為春城，以四季如春而聞名，這裏地處低緯高原，天高雲淡，空氣清新，冬季也沒有嚴寒天氣，是大家都熟知的冬季避寒勝地，同時也是夏季的避暑勝地。

昆明有壯麗的自然景觀，包括崇山峻嶺、深壑峽谷、江河湖泊、原始森林，不論是騎自行車或自駕車環滇游，喀斯特地質地貌徒步游，登山野營體驗游，泥石流科普考察等都很合適。此外，昆明一年四季都有鮮花盛開，是賞花的好地點。

雲南昆明四季如春。（新華社）

昆明更是賞鳥勝地。1985年開始，每年11月到次年4月，數以萬計的紅嘴鷗都會不遠萬里飛到昆明越冬，而每年快入冬時，昆明人也都期盼著這群可愛的水上精靈的如期造訪。翠湖公園、海埂大壩、大觀樓、盤龍江沿線、滇池沿岸等都是觀鷗餵鷗的好地方。

此外，作為滇味美食的匯集地，民族特色菜深受歡迎，野生菌、野山菜、鮮花果更是吊人胃口，名特小吃品種繁多，來昆明「逛吃逛吃」絕對是最佳選擇。

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4. 海南三亞

海南三亞被稱為「東方夏威夷」，冬天最高氣溫在25℃~28℃間，最低氣溫在18℃~20℃度間。陽光、海水、沙灘、綠色、空氣五大旅遊要素俱全，更是東北人最愛去的度假勝地。

在三亞你可以吃著海鮮泡著溫泉曬著太陽，對於怕冷的朋友來說，三亞完全是個好選擇。蜈支洲島和亞龍灣都是三亞非常不錯的度假勝地。

遊客在海南三亞皇后灣沖浪。（新華社）

5. 廣東廣州

廣州是廣東的省會城市，這裏經濟發達，人口稠密。由於其緯度較低，又靠近海岸，所以其冬天的溫度並不低，此外，廣州不只有溫泉度假村還有長隆動物園，各式商場茶樓更是多元，還有廣州大劇院能欣賞表演，廣州融創樂園、廣州正佳極地海洋世界則是親子出遊的最佳選擇。

另外，針對想要在冬季體驗滑雪的旅客，廣州也是一個好選擇。廣州熱雪奇蹟是灣區乃至華南地區最大的室內滑雪場，正成為粵港澳周邊遊客的滑雪旅遊目的地。

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值得一提的是，2016年元旦假期來臨之際，網友投票評選出的「冬季十大旅遊勝地」排行榜揭曉，黑龍江哈爾濱冰雪大世界、海南三亞亞龍灣、湖南湘潭盤龍大觀園、安徽黃山風景區、江蘇南京湯山温泉、四川九寨溝、西藏拉薩布達拉宮、雲南麗江古城、浙江杭州西湖、福建廈門鼓浪嶼等10個國內著名旅遊景區入選，這些旅遊熱門景點也能成為避寒的選擇。

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極端氣候來襲 日本降雪破紀錄 山東威海積雪74公分

日本受十年來最強寒流吹襲，日本海沿岸地區多處降下大雪，其中北海道岩見澤截至12月22日中午降雪量達73厘米，富山縣、福井縣、石川縣發出「顯著強降雪警報」，預料大雪將持續至23日。（延伸閱讀：寒流侵襲日韓：日本沿岸大雪 韓國濟州機場大量航班延取消）

日本放送協會（NHK）12月23日報道，截至當日早上11時，歧阜縣白川村及新潟縣津南町分別錄得91及90厘米降雪量，石川縣白山市河內的降雪量亦達75厘米，一同超出平時同期紀錄。大雪導致石川縣輪島市有大約2100戶停電，當局正派員搶修；另外該市有115戶因為道路被倒塌樹木阻擋而處於孤立狀態。而本州東北岩手縣的公路在早上9時的半小時內發生6宗跣胎事件，幸好沒有人受傷。

號稱「史上最冷的冬至」席捲內地，多地在冬至當天低溫都突破多年紀錄，杭州的西湖、錢塘江罕見出現結凍景象，廣州也創下1951年以來最冷冬至紀錄。山東威海則在連下三天大雪後，積雪達74公分，破了歷史紀錄。

據深圳市氣象台消息，寒冷天氣仍未「撤場」，今個周末或迎來下半年最冷時段。不過，聖誕節（12月25日）起，氣溫將會逐步回升，深圳會以溫暖的天氣，迎接新的一年。（延伸閱讀：0℃線已抵華南？ 深圳大梧桐今早錄得0.1℃）

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