韓國男戴「鐵蓮花」狂毆＋企圖性侵女子致死　 一審遭判無期徒刑

韓國首爾冠岳區新林洞2023年8月17日發生一宗恐怖的企圖性侵致死案，一名男子利用金屬手指虎（俗稱「鐵蓮花」之指節環）在行山徑襲擊一名女子，對她暴力毆打、勒頸以及企圖性侵犯她，最終導致她死亡。一審法官宣判無期徒刑。



韓聯社1月22日稱，案發於2023年8月17日，首爾一名31歲男子崔允鍾（최윤종，音譯）鎖定一名素未謀面的30多歲小學女教師，還特意選在沒有裝置閉路攝錄鏡頭的地方犯案。

崔男案發前4個月已買了作案工具，並多次到目標地點視察，這顯示他犯案前有縝密的規劃

他當天在冠岳區新林洞冠岳山生態公園中，戴着「手指虎」暴力毆打女子，甚至試圖性侵她。她最後被獨留在現場約20分鐘，心臟驟停，送院後3天因勒頸所致的腦部缺氧造成的損傷而死。

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首爾中央地方法院第26刑事庭22日對此案作出一審宣判，因強姦、殺人罪被捕並被起訴的崔男，因「故意殺人罪」被判處無期徒刑。

法官說，考慮到他可能在受害人喪失反抗能力後仍對她頸部施加強大壓力，並且試圖隱瞞罪行，因此認為他有殺人意圖。

崔男曾承認勒死受害人，後來又在庭上供稱因受害人尖叫，所以摀住她的嘴，不知她會因此而死。

檢方一審時就崔男向法官求處死刑。檢方指他沒有反省，應判處死刑。

韓國警方2023年8月公開首爾新林洞生態公園企圖性侵致死案兇手崔允鍾的照片。

法官回應，稱認為韓國事實上已「廢除死刑」，因此當國家做出能夠剝奪生命權的刑罰時須謹慎處理，「與其剝奪生命權本身，不如判處（他）無期徒刑，（讓他）永久與社會隔離，杜絕其再犯的可能，給他時間向受害者及家屬真誠道歉，並讓他在服刑期間對所犯的過錯懺悔。」

根據韓國現行法律，崔男還可在20年後接受審查和假釋。法官下令，為防止他再犯，他必須在出獄後佩戴電子腳鐐30年。

崔男在最後陳述中說出「對不起」，但受害者家屬說，「他在審判期間笑容燦爛，甚至從未正式道歉」。

韓媒稱，崔允鍾長期待業、在家「啃老」，和父母同住首爾市衿川區禿山洞的住所，經常來往住所和網吧，缺乏正常社交生活與能力。他2023年4月透過網路購買「鐵蓮花」，就是為了在路上「性侵素未謀面的女子」。

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