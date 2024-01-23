寒冷天氣襲日韓｜韓國122航班被取消　首爾體感溫度零下21.7度

除了香港，韓國和日本天氣都非常寒冷。韓國1月23日大部分地區白天氣溫將維持在零下，其中首爾受強風影響，氣溫降至攝氏零下13.9度，體感溫度降至攝氏零下21.7度。



日本放送協會報道，受今冬最強冷空氣和冬季型氣壓分布的影響，預計到25日左右，以日本海一側地區為中心，包括能登半島地震災區將出現大雪天氣，也預計災區即使在白天氣溫也不會大幅上升。

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根據包括韓聯社在內韓媒報道，韓國白天最高氣溫預計為零下9攝氏度至攝氏零上1度，晨間氣溫方面，朝鮮半島中部地區、西南部的全羅北道東部、東南部的慶尚地區將降至攝氏零下10度以下，其餘地區也將下降至攝氏零下5度。濟州山區積雪深度較高，預計達20至40厘米，最高可達50厘米以上。

韓國中央災難安全對策本部23日消息，截至當天上午11時，受強寒潮天氣影響，全國共122架次航班取消。

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