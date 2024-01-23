現貨比特幣ETF推出以來　比特幣跌近20％

自1月11日現貨比特幣交易所掛牌基金（ETF）推出以來，比特幣價格已下跌近20％。部份原因是投機者對比特幣產品的潛在影響看法變得更加謹慎，同時拋售量依舊很大。



在資產管理公司貝萊德（BlackRock）和富達投資（Fidelity Investments）等發行方的現貨比特幣ETF上市當天，比特幣價格一度飆升至4萬9021美元（約6萬5822新元）。但截至星期二（1月23日）上午10時30分，比特幣的交易價格為4萬美元，較高點下跌近20％。

九個新的現貨比特幣ETF於1月11日開始交易，同時價值220億美元的灰度比特幣信託基金（Grayscale Bitcoin Trust，簡稱GBTC）也從封閉式結構轉變為ETF。

彭博行業研究部（Bloomberg Intelligence）ETF分析師巴爾丘婿（Eric Balchunas）在社交平台X（前推特，Twitter）上表示，在上市的首六天中，這些ETF吸引了12億美元的淨資金流入。其中，貝萊德發行的iShares Bitcoin Trust及富達發行的Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund吸引了大部分資金，GBTC則有28億美元的資金流出。

2023年5月19日，美國佛羅里達州邁阿密海灘舉行的2023年比特幣會議期間，人們在展位上看到的比特幣。（Reuters）

美國市場策略和研究公司FundStrat Global Advisors的數碼資產策略主管法雷爾（Sean Farrell）表示，過去兩周，比特幣受到更嚴峻的宏觀環境的挑戰，利率上升和美元走強就是證據，此外，還有來自交易員平倉GBTC套利頭寸、FTX破產資產拋售的巨大拋壓。不過，FTX拋售比特幣可能消除了供應過剩，表明「來自GBTC的強烈拋售壓力可能很快消退」。

去年，比特幣價格飆升近160％，表現優於股票等傳統資產。外界猜測現貨比特幣ETF的推出將促使機構和個人更廣泛的採用這種加密貨幣。不過，自今年開年以來，其價格卻一直在走低，回報率落後於全球市場。

本文獲《聯合早報》授權轉載

