美國證券交易委員會(SEC)日前批准比特幣現貨ETF上市,刺激Bitcoin曾觸及4.9萬美元後倒跌。一眾比特幣概念股今早普遍下跌,BC科技(0863)插11%,美圖(1357)跌逾8%,新火科技(1611)跌逾5%。



SEC已於當地時間周三(10日),批准11隻Bitcoin(比特幣)現貨交易所買賣基金(ETF)發行。

消息刺激Bitcoin比特幣一度重上49,000美元,再創自2021年12月以來新高,不過在高位遇阻力並且倒跌。Bitcoin最新報46,193美元,跌0.75%。

Bitcoin:Souvenir tokens representing cryptocurrency Bitcoin plunge into water in this illustration taken May 17, 2022. (Reuters)