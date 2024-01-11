現貨比特幣ETF獲批　加密市場將成美金融市場後花園？

現貨比特幣ETF在美國獲批的消息幾經反轉，最終塵埃落定。

1月11日，美國證券交易委員會（SEC）突然宣佈，已通過加急模式批准了現貨比特幣ETF上市交易，並授權11隻ETF於當地時間1月11日開始上市交易。

值得一提的是，SEC主席根斯勒（Gary Gensler）的表態，顯示該機構仍然對加密資產保持警惕。「重要的是，委員會今天的行為僅限於持有比特幣這一非證券商品的ETP（交易平台交易產品）。這絕不意味着委員會批准加密資產證券的上市標準。」他在一份聲明中稱，「雖然我們今天批准了某些現貨比特幣ETP股票的上市和交易，但我們沒有批准或認可比特幣。投資者應該對比特幣和價值與加密貨幣掛鈎的產品相關的無數風險保持謹慎。」

美國證券交易委員會（SEC）宣佈透過加急模式批准了現貨比特幣ETF上市交易。(SEC網站)

現貨比特幣ETF獲批的消息令加密行業沸騰，有行業人士認為，批准「是一次罕見的妥協」。

不過亦有人對妥協一說持保留態度，一位加密行業的機構投資人對觀察者網表示，「SEC主席的那張贊成票，很難說不是有議員和法院的壓力」，但從結果來看，SEC在此前長達十年的時間裏多次拒絕類似的申請，從當初的拒絕到如今的批准，在這一過程中加密行業是「一步步依照人家（SEC監管政策）的規則在辦事」。

他還表示，「隨着幣安被罰、現貨ETF的通過，美國監管政策在收緊的同時表現出了明顯的收網趨勢，經過監管的博弈，最終加密市場的主動權和話語權又完全回到了美國手中。全球最大的比特幣礦機市場在美國，最大的交易數據掌握在美國手中，而隨着現貨ETF的通過，比特幣和華爾街市場的聯繫將更加緊密。不遠的未來，加密市場或將成為美國金融市場的後花園。」

幣安創辦人、前行政總裁趙長鵬，去年底與美國司法部達成認罪協議承認洗黑錢，幣安同意罰款及被沒收總值43億美元。趙長鵬辭任行政總裁，並且支付5000萬美元罰款。 (REUTERS)

「罕見的妥協」？

1月11日，SEC史上首次批准現貨比特幣ETF，授權11隻ETF周四開始上市交易。

SEC宣佈紐約證券交易所、納斯達克和芝加哥期權交易所全球市場提交的19b-4文件正式生效，允許這些市場最早於當地時間11日上市提供現貨比特幣ETF交易。

11隻獲得批准的現貨比特幣ETF分別來自：Bitwise、Grayscale、Hashdex、BlackRock、Valkyrie、ARk&21Share、Invesco、VanEck、WisdomTree、Fidelity 和Franklin Templeton。

據渣打銀行發布的報告，如果相關ETF獲批，將極大改變比特幣的遊戲規則，讓機構和散戶投資者在不直接持有比特幣的情況下就能投資比特幣。

彭博高級ETF分析師表示，貝萊德可能會在現貨比特幣ETF交易首日注入20億美元資產，打破首日流量紀錄。種子資金或將為貝萊德在11支ETF的競爭中提供動力。該分析師認為所有這些ETF在交易首日可籌集高達40億美元的資金，並在兩年內籌集500億美元的資金。

從歷史上看，比特幣在傳統金融領域衍生品的推出往往能刺激幣價上漲。

在批准消息公布後，BTC價格便出現波動，一度達到47600美元/枚，截至發稿BTC7小時漲超6%，報45900美元/枚；ETH 7小時漲幅近15%，報2579美元/枚。

11日一早，批准的消息也在加密行業人士的朋友圈刷屏，有人稱此為「歷史時刻」，有行業人士對觀察者網稱，「行業為這一刻等待了十年。」

事實上，現貨比特幣ETF早在2013年便被提出，不過在長達十年的時間裏，SEC先後拒絕了超過30項類似申請，主要的理由是這些產品容易受到BTC價格波動劇烈、市場操縱等因素的影響，以及投資者保護。

前述行業人士認為，轉折出現在2023年。

去年有包括貝萊德、富達等紛紛提交現貨ETF申請，機構巨頭入場引發關注。此外，去年8月，ETF申請機構之一的灰度（ Grayscale Investments）在針對SEC的一場關鍵訴訟中獲勝，法院認為，SEC已經批准了持有比特幣期貨合約的交易所交易產品，因此拒絕轉換的「行為任意且反覆無常」。

上述人士認為，正是這些事件迫使SEC不得不重新考慮灰度和其他發行方的現貨比特幣ETF申請，「這是一次罕見的妥協」，此後，越來越多批准的前兆開始出現。

一位加密行業的機構投資人對觀察者網表示，「經過十年的拉扯，加密市場正式進入到一個被監管把控和認可的新篇章。」他認為，在美國這個全球最大的金融市場上架現貨ETF，能夠觸及到零售端消費市場，對於加密市場而言是一個巨大的成功。

但這位投資人對妥協一說持保留態度。他表示，「SEC主席的那張贊成票，很難說不是有議員和法院的壓力。」（此前有對加密行業友好的美眾議院議員希望通過立法罷免加里·根斯勒。）但他強調，「人家（SEC監管政策）一直框了你這麼多年，事實上在這個過程中你一步步在依照人家的規則在辦事。」

同時他認為還有一個不可忽視的問題。「隨着幣安被罰、現貨ETF的通過，美國監管政策在收緊的同時表現出了明顯的收網趨勢，經過監管的博弈，最終加密市場的主動權和話語權又完全回到了美國手中。全球最大的比特幣礦機市場在美國，最大的交易數據掌握在美國手中，而隨着現貨ETF的通過，比特幣和華爾街市場的聯繫將更加緊密。不遠的未來，加密市場或將成為美國金融市場的後花園。」

此外，這位投資人還表示，現貨ETF對市場存在反噬的風險，如果其規模超過或者影響到比特幣本身的價值，比特幣天生的密碼學問題帶來的流動性問題將是一個不得不面臨的金融矛盾。

此前鬧出大「烏龍」

事實上就在批准前夕，圍繞現貨比特幣ETF獲批的消息還鬧出一個大「烏龍」，並且引發了市場震動。

本港時間1月10日凌晨，BTC價格在短暫拉升後下跌，當日最大跌幅超過7%，一度跌至44000美元左右。

而引發BTC價格跳水的正是SEC的「烏龍」。

當地時間1月9日，SEC的官方社交媒體賬號發布消息稱，批准現貨比特幣ETF在所有註冊的國家證券交易所上市，批准的比特幣ETF將接受持續的監督和合規措施，以保護投資者利益。相關消息甚至還包括SEC主席根斯勒山寨賬號的虛假評論。

這一消息立刻點燃了加密行業的熱情，BTC價格站上了過去一年裏的新高。

但隨後SEC主席根斯勒緊急發文澄清了這一消息，他稱「SEC的賬戶被盜用，發布了未經授權的內容。證監會尚未批准任何現貨比特幣ETF的上市和交易。」

SEC闢謠之後，BTC價格便應聲下跌。

事件也引起加密行業人士的不滿，雙子星交易所Gemini聯合創始人Cameron Winklevoss在社交平台就ETF獲批的假消息發文稱：「今天，SEC展示了它最擅長的事情：操縱市場並傷害美國投資者。」

烏龍事件發生後，SEC緊急表示，將與執法部門合作調查駭客攻擊，目前「未知方」對SEC賬戶未經授權的訪問已終止。此外，涉事社交平台也表示，正在調查SEC賬號被盜的原因。

未認可比特幣

有行業人士已經通過此次SEC批准現貨比特幣ETF，開始暢想比特幣進一步的合法化。

但值得一提的是，看起來SEC對加密資產的態度仍然很警惕。

「重要的是，委員會今天的行為僅限於持有比特幣這一非證券商品的ETP。此舉絕不意味着委員會願意批准加密資產證券的上市標準。」根斯勒在一份聲明中表示，「雖然我們今天批准了某些現貨比特幣ETP股票的上市和交易，但我們沒有批准或認可比特幣。投資者應該對比特幣和價值與加密貨幣掛鈎的產品相關的無數風險保持謹慎。」

此外，SEC內部也有人對批准持有異議。SEC委員克倫肖（Caroline Crenshaw）在SEC網站的一份聲明中稱，「大量證據表明」現貨比特幣市場並不安全，無法避免欺詐或操縱行為。現貨和期貨產品並不相同，她不同意2023年法院的判決。

她表示，「今天，我們依賴於一個分散的、不受監管的現貨市場和一個SEC本身並不監管的期貨市場之間的可疑關聯。正如我所指出的，我們所依賴的是一個想法，或者說是希望：每當現貨市場出現欺詐和操縱行為時，希望在對期貨市場的監察中，這些行為應該是顯而易見的。我不相信這樣的透明度會存在。即使它做到了，我們也很可能無法補救超出我們能力範圍的欺詐行為。」

本文獲觀察者網授權轉載