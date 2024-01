Bitcoin先升後回　惟再獲連登仔契媽唱好　料可見150萬美元

美國證券交易委員會(SEC)已於當地時間周三(10日),批准11隻Bitcoin(比特幣)現貨交易所買賣基金(ETF)發行。消息刺激Bitcoin一度重上49,000美元,再創自2021年12月以來新高,不過在高位遇阻力並且倒跌。



Bitcoin最新報46,003.19美元,跌1%。

美國批准11隻Bitcoin現貨ETF交易後首個交易日(11日),合共成交額逾46億美元。據《彭博》匯編數據顯示,已轉變為ETF的Grayscale Bitcoin信託成交約為23億美元,貝萊息的iShare安碩Bitcoin信託成交額逾10億美元。

一向看好Bitcoin前景﹑有連登仔契媽的方舟投資管理(Ark Invest)創辦人Cathie Wood再次對Bitcoin發表樂觀看法。她接受《CNBC》時預測,在樂觀情況下Bitcoin於2030年有望升至150萬美元。

她指出SEC批准Bitcoin現貨ETF上市,有助增強牛市可能性;又預期在悲觀情況下Bitcoin可升至25.85萬美元,基本情景下Bitcoin價格為68.28荏8美元,最樂觀可見150萬美元。

比特幣:Bitcoin coins are seen at a stand during the Bitcoin Conference 2023, in Miami Beach, Florida, U.S., May 19, 2023. (REUTERS)