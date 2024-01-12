Bitcoin先升後回　惟再獲連登仔契媽唱好　料可見150萬美元

美國證券交易委員會（SEC）已於當地時間周三（10日），批准11隻Bitcoin（比特幣）現貨交易所買賣基金（ETF）發行。消息刺激Bitcoin一度重上49,000美元，再創自2021年12月以來新高，不過在高位遇阻力並且倒跌。



Bitcoin最新報46,003.19美元，跌1%。

美國批准11隻Bitcoin現貨ETF交易後首個交易日（11日），合共成交額逾46億美元。據《彭博》匯編數據顯示，已轉變為ETF的Grayscale Bitcoin信託成交約為23億美元，貝萊息的iShare安碩Bitcoin信託成交額逾10億美元。

一向看好Bitcoin前景﹑有連登仔契媽的方舟投資管理（Ark Invest）創辦人Cathie Wood再次對Bitcoin發表樂觀看法。她接受《CNBC》時預測，在樂觀情況下Bitcoin於2030年有望升至150萬美元。

她指出SEC批准Bitcoin現貨ETF上市，有助增強牛市可能性；又預期在悲觀情況下Bitcoin可升至25.85萬美元，基本情景下Bitcoin價格為68.28荏8美元，最樂觀可見150萬美元。

比特幣：Bitcoin coins are seen at a stand during the Bitcoin Conference 2023, in Miami Beach, Florida, U.S., May 19, 2023. (REUTERS)

不過韓國的金融監管機構卻指出，若當地證券商為海外上市的Bitcoin現貨ETF提供經紀服務，可能違反《資本市場法》。韓國金融委員會在聲明中指出，監管機構正在準備加密資產規則。