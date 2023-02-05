「戰爭」是台灣2024大選繞不過去的關鍵詞

誰也無法預料到，一艘民用無人科研飛艇，竟成為中美關係或將陷入顛簸的意外事件。然而，中美關係的態勢與性質，又豈是一艘無人飛艇能輕易改變的。當英媒《經濟學人》於俄烏開戰前的2021年4月30日刊出斗大標題「台灣·世界上最危險的地方」，便已預示着以美國為代表的西方世界，對於與中國在台灣爆發一場戰爭的想像越來越激烈，而想像又與其內心世界的衝動和渴望相伴而生。



中美戰爭已不可避免？

近來，台海戰爭的煙硝味，並不是從被視為「武統」發動者的北京傳出，濃厚味道的發源地反而是來自於華府。今（2023）年開年伊始，華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）發布一份兵推報告，指倘若2026年中國大陸入侵台灣，在美日參戰以及四項前提條件之下，美日台將「慘勝」，而解放軍恐「潰不成軍」。

正當這份兵推報告隨着台灣兵役延長一年新制的「戰爭想像」發酵之際，美國空軍四星上將米尼漢（Mike Minihan）又有驚人發言，研判美國為了台灣最快在2025年與中國爆發衝突。此外，據美國之音（VOA）報道，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）2月2日在一場活動中表明，「就情報而言，美國知道習近平已命令中共解放軍準備在2027年之前入侵台灣」。

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）1月9日發布台海兵推報告《下一場戰爭之第一戰》。（報告封面截圖）

事實上，與中國博弈全面倒向戰爭，已是近期美國政客和智庫認知的「新常態」，更是政學媒界的集體氛圍與政治正確。近日美國眾議院外交委員會共和黨籍主席麥考爾（Michael McCaul）即稱，美國為台灣與中國衝突的可能性確實非常高。

在此之前，2022年5月美國參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）在美國國會作證時，還引述了其他兩位美軍將領的話。其一是印太司令部前司令戴維斯（Philip Davidson），其二是印太司令部現任司令阿奎利諾（John Aquilino），兩人不約而同都認為2027年之前中美可能會爆發軍事衝突。

華府智庫台海兵推熱潮

而美國智庫或軍方機構更是掀起一股「台海兵推」熱，2020年秋天美國空軍進行了一場極機密的台海戰爭兵推，模擬2030年中共犯台，美軍承受不了解放軍以生物武器攻擊印太地區美軍基地和軍艦的情境。2022年1月，華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）也發布兵推報告，模擬中美由於台灣半導體產業危機激起軍事對抗，並建議台灣自拆「矽盾」以保平安。

美國總統拜登於2022年12月6日出席台積電在亞利桑那州新工廠的移機典禮，藉此機會強調其政策使就業市場成長，並且對於台積電擴大投資一事指出，此舉「有望改變遊戲規則」。（Facebook／美國在台協會 AIT）

台媒《聯合報》透露，美國前任參謀首長聯席會副主席海騰（John E. Hyten）在2022年一次台海兵推當中表示，美軍會輸得很慘，「如果中共併吞台灣是無可避免的，那麼美國的規劃就必須採取最壞的打算」。至於在台灣引起論爭的CSIS報告，其實該單位在2022年做了一系列兵推，分為紅藍兩隊，搭配複雜的電腦計算以及多回合、長耗時的推演，甚至從台灣邀請專家和政治人物赴美參與，扮演台北決策者的角色。

除此之外，台灣「國家安全會議」前秘書長蘇起曾於去年10月發表一份自編報告書，指美國政界和智庫自2019年以降，流露出一股對於「台灣變天」、「力不足保台」的擔憂，且美國五角大廈曾進行18次模擬中美台海軍事衝突的兵推，結果完全無法避免中共佔領台灣。

在華府這些演繹多重複雜情境、令人眼花繚亂的各式台海兵推背後，據軍事專家的說法，要知道由於不同單位幕後的「金主」不同，所得出的推演結果也會有所不同，以契合各取所需的政治目的。不過，由此仍然可以看出一個華府精英圈的共性，即不斷往對中國「開戰」的共識趨近，且預估爆發的時間不斷提前，其內心世界的悲觀、焦慮和急切心理，可說是完全溢於言表。

2020年台灣總統大選，1月10日選前之夜，蔡英文造勢大會有民眾打出香港反修例運動標語。「抗中撐港」成為當時民進黨選戰一大利多，2024年大選還有可能如法炮製嗎？（資料圖片）

美台大選須為戰爭表態

過往台灣一向關注兩岸開戰美國是否援台的話題，更是放大拜登（Joe Biden）在相關議題的發言，以此尋求安全心理慰藉。不過從近來美國政治人物和智庫的態度來看，「保台」或「援台」早已不是他們的重點，而是這場對他們來說越來越不可避免的戰爭，如何在最後取得勝利果實，並保障其世界霸主的地位。而台灣在美方精英的眼中，恐怕只不過是一個點燃烽火的「戰場」，台灣人只不過是為其犧牲的「炮灰」，故而在實際作為上鼓吹台灣「全民皆兵」、販售武器在台灣海岸布放地雷、將台積電高端人才技術轉運回美國本土等等，美國視台灣為「烏克蘭第二」的「期許」正在成真。

美國華府精英沉浸在集體的「中美戰爭」認知氛圍裏，台灣執行「不能懷疑美國」路線的政要們，同樣不可自拔，只能任由「上國」要求，將台灣人民的性命貢獻出來作為「武裝」。美國和台灣都將在2024年迎來總統大選，民粹情緒炒作勢必為開戰想像推波助瀾，包括蓄勢待發的特朗普（Donald Trump，台灣譯作川普）在內的各陣營候選人，必定都得在對華戰爭的問題上做出難以模糊的表態。

2024年美台總統大選的腳步逼近，以台灣為戰場的中美戰爭議題，可以預期絕對將成為一個重要且關鍵的話題，且態勢必然只增不減。儘管北京方面始終保持高度戰略定力，以和平作為統一進程的最高號召，但美國政客的戰爭熱度，以及此起彼落的「台灣牌」瘋狂，實在難保中美在台海不會因任何的意外而招致擦槍走火。

對於已被美國設定為「武器庫」和「戰場」角色的台灣來說，「戰爭」更是2024年大選各方候選人繞不過去的關鍵詞。2024年很難再如同2020年大選有香港「反修例」運動這位「助選員」，政客可以靠着「抗中挺港保台」的空洞口號就能穩操勝券。當台灣人民已經能感受到自己被政治力量暴露在戰爭風險之中時，對於2024年新領導人的要求，必然會在戰爭、和平或發展的選項做出靈魂拷問，那麼有志總統大位的政治明星們，還會有閃閃躲躲的和稀泥空間嗎？