美國大選｜特朗普再下一城　與拜登的「兩老再戰」還能避免嗎？

1月23日的新罕布什爾州（New Hampshire）共和黨初選，是前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）實際上最後一個挑戰特朗普（Donald Trump）的機會。雖然其得票比例比民調預期為高，卻未能反勝特朗普，也未能逼近得票近五成半的特朗普。失去了這次機會，聲言會繼續選下去的黑利其實已經完全落敗了。

在初選日程之上，接下來的還有2月6日和8日的內華達州（Nevada）和2月24日的「黑利老家」南卡羅來納州（South Carolina）。但因為黑利參選初時並沒有金主青睞，因此沒有付費參與共和黨黨部承認的2月8日內華達州黨團會議選舉，無緣再戰特朗普。而黑利在南卡州的民望早被特朗普拋離30個百分點以上，沒有新罕布什爾州的驚人突破，已無力回天。

此刻，黑利已經走上了1月15日艾奧瓦州（Iowa）黨團會議選舉後德桑蒂斯（Ron DeSantis）排名第二的舊路，不即時退選只是為了挽回面子，並留下一些時間來看看還有沒有金主願意為其出資。但共和黨的金主們看到必敗之局－－共和黨史上從來沒有贏得艾奧瓦和新罕布什爾的候選人最終會不勝出初選－－豈會再花費下去？

1月23日，在美聯社預估特朗普勝出新罕布什爾州選舉後，黑利很快就承認落後，卻明表不會退出，將會再戰南卡羅來納州。（Reuters）

雖然黑利早前已經宣布了400萬美元的南卡州廣告活動，但其在新罕布什爾州超過7,000萬美元的競選也未能為她在這個溫和派和獨立選民較多的州份追上特朗普，再大花費也難改未來選情。

另一邊廂，民主黨其實也在新罕布什爾州舉行了初選。但由於民主黨對於新罕布什爾作為投票式初選全國第一州的地位有爭議，該州法律卻規定該州初選必須是第一州，於是其初選結果將不影響該州黨代表的總統初選投票取向，連拜登（Joe Biden）本人也沒有參與選舉。

但民主黨卻擔心拜登不參選會讓其他寂寂無聞的民主黨候選人借這一場無效的選舉打響名堂，於是說展開了要求選民直接在選票上寫上拜登名字作為投票支持拜登的活動。最終，沒有正式參選的拜登也輕易地勝出了這場選舉。其對手、國會眾議員菲利普斯（Dean Phillips）失去了突破的機會，與黑利有點同病相憐。

菲利普斯（Dean Phillips）承認敗給拜登後將自己與黑利相提並論。（Reuters）

至此，現年77歲的特朗普與現任81歲的拜登已幾乎無可避免地會變成共和、民主兩黨的2024年總統選舉候選人。2020年的「兩老之爭」，本年又將重演。

雖然「兩老再戰」大局已定，但世事始終有迴轉的空間，不願看到特朗普和拜登再選下去的美國選民，還是處於「前路是絕望，希望在轉角」的境地。

在特朗普一方，除了健康事故之外，還有司法問題可能讓他不能繼續參選。雖然美國憲法未有禁止被判刑罪的公民參選，但美國最高法院已經受理了有關憲法第十四修正案第三項「叛亂條款」是否適用在特朗普身上的案件。該條款禁止曾任官宣誓效忠美國、其後卻參與叛亂的人再任官職，其是否適用於總統一職卻於史無據。

圖為2024年1月21日美國前總統、共和黨總統參選人特朗普在美國新罕布什爾州羅切斯特（Rochester）出席新罕布什爾州共和黨初選選前集會。（Reuters）

雖然以6比3佔大多數的最高法院保守派大法官料該不會以此禁止特朗普參選，但去年卻有法律界名聲頗高的保守派學者以保守派的「原典主義」手法研究「叛亂條款」，鉅細無遺地提出了該條款適用於特朗普身上的法律理據－－其結論是，特朗普不能當總統、不能參選總統、不能成為總統，不能擔任公職，除非國會有三分之二議員投票給他特赦。

這個「轉角」之後的希望固然渺茫，卻不失為受夠了特朗普的人還可能主觀期望事情會出現轉機的一個自我說服的理由。

在拜登一方，「轉角」之後就只能是一個導致拜登不能繼續參選的健康事故。

問題是，相較於黑利或者德桑蒂斯等特朗普的可能繼承人，拜登的最直接繼承者卻是比拜登還要差勁的副總統賀錦麗（Kamala Harris）。所以，在「第一個轉角」之後，人們所要面對的還是絕望。

1月23日，賀錦麗出席支持婦女墮胎權的活動。（Reuters）

當然，天無絕人之路。人們還可以期望希望會在「第二個轉角」出現，也即是賀錦麗也自行退出，讓賢給像加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）等更具競爭力和吸引力的民主黨新力軍。

另一種可能就是，拜登再一次舉起他是「過渡人物」的旗幟，而賀錦麗也知情識趣的不再競逐連任，留下空間讓位另一人物變成拜登的副手，再透過選舉工程的包裝突顯出選拜登就等同於選這位副手的訊息，在觀感上改變「兩老再戰」之局。

中國國家主席習近平2023年10月25日下午在人民大會堂會見訪華的美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）（紐瑟姆辦公室）

由於特朗普的強人性格深種，絕不可能揀選一個會蓋過自己風頭的人物當副手－－目前大熱門是透過質疑2020年大選上位的眾議院共和黨會議主席斯特芬尼克（Elise Stefanik）－－拜登的「退一步」更有可能是民主黨2024年再奪白宮的制勝關鍵。

不過，回到現實，上述各種直接或間接避免「兩老再戰」的情景變成事實的或然率都極低，但在美國民眾主觀願望的驅使之下，我們可以預期各種相關情境的討論和想像依然會是本年大選的不二配菜。