紅海局勢｜馬士基兩船遇襲折返亞丁灣　護航美軍攔截胡塞武裝導彈

紅海局勢持續緊張，兩艘運載美國軍用物資的船隻，1月24日在美國海軍陪同下，於紅海曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）因遭遇攻擊而折返亞丁灣。丹麥航運公司馬士基（Maersk）證實，該兩艘船隸屬其美國子公司，隨航美軍攔截了多枚導彈，兩艘船未有受損、船員沒有受傷。



美國中央司令部24日表示，也門胡塞武裝（Houthis）向懸掛美國國旗的馬士基底特律（Maersk Detroit）號貨櫃船，發射3枚反艦彈道導彈。其中一枚落入海中，另外兩枚被伯克級神盾驅逐艦「格雷夫利」號驅逐艦（USS Gravely）成功攔截擊落。

美國海軍伯克級神盾驅逐艦「格雷夫利」號驅逐艦（USS Gravely）。圖為USS Gravely - DDG 107 facebook專頁2016年5月26日發布的照片。

船隻為美軍等政府機關運貨

馬士基於1月5日宣布，旗下貨船暫停取道紅海。對於24日發生的遇襲事件，馬士基指涉事貨船屬於子公司Maersk Line, Limited（MLL），為美國國防部、國務院、美國國際開發署（USAID），以及其他美國政府機構運輸貨物。

馬士基指出，該兩艘船均加入了美國政府的海事安全計劃（Maritime Security Program，MSP）和自願聯運海運協議（Voluntary Intermodal Sealift Agreement，VISA），因此截至24日前，MLL的船隻仍由美國海軍艦艇護送通過紅海海峽。

涉事子公司即日停用海紅航道

但馬士基表示，發生今次事件後，MLL的船隻將不再例外駛入紅海，直至另行通知。

在馬士基證實今次襲擊前，英國海事貿易行動組織（UKMTO）表示，接獲也門摩卡港（Mokha）以南50海里處，有船隻報告附近發生爆炸，但未知是否同一事件。