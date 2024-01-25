紅海危機擾亂貿易　歐洲主要經濟體供應鏈受影響運費上漲

數據顯示，從英國價格壓力上升到德國和法國交貨時間延長，紅海航運受阻，在歐洲3大經濟體的供應鏈受到影響。



標準普爾（S&P Global Ratings）1月24日公布的歐元區綜合採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區普遍運費上漲，推動製造業通脹升至2023年3月以來最高水平，供應商交貨時間12個月來首次延長。

其他PMI報告顯示，中東地緣政治動盪帶來不同程度的影響。德國私營部門活動連續7個月收縮，製造業投入成本的下降速度為9個月來最慢。法國的交付時間觸及一年來最差表現。

自2023年10月以巴衝突爆發以來，也門胡塞武裝組織（Houthi）使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域目標。

漢堡商業銀行（Hamburg Commercial Bank）首席經濟師德拉魯比亞（Cyrus de la Rubia，暫譯）表示：「胡塞叛軍對紅海商船的持續襲擊正對供應鏈產生明顯影響。」

也門胡塞武裝支持者於2024年1月5日在首都薩那舉行集會，紀念在紅海被美國海軍殺害的10名胡塞武裝分子。（Reuters）

胡塞武裝稱襲擊美國軍艦和商船

胡塞武裝對紅海商船的襲擾沒有停歇迹象。胡塞武裝發言人薩里婭（Yehia Sareea）24日發聲明說，該組織當天在亞丁灣（Gulf of Aden）及曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）附近海域襲擊美國軍艦和商船。

美國中央司令部24日早些時候宣布，胡塞武裝當天下午向在亞丁灣行駛、懸掛美國國旗的「馬士基底特律」號（Maersk Detroit）貨輪發射3枚反艦導彈。美軍驅逐艦發射導彈成功攔截其中兩枚導彈，第三枚導彈落入海中，事件沒有造成人員傷亡或船體受損。

本文獲《聯合早報》授權轉載

