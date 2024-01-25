對華「去風險」之行？　德國總統出訪越南：我們非常需要技工

1月23日至24日，德國總統十多年來首次對越南進行國事訪問，同行的還有德國勞工部長海爾（Hubertus Heil），以及一個由隧道掘進機、風力發電和工業用品等領域頂尖企業組成的德國商業代表團。離開越南後，他們將繼續訪問泰國。



路透社將這一行程，與「德國正推動對華『去風險』戰略」聯繫到了一起。德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）還在越南表態稱，「我們德國非常需要技術工人。」

據德新社1月24日報道，德國和越南政府官員23日簽署了一項協議，加強合作以幫助越南熟練工人在德國就業。德國勞工部長海爾在河內表示，這份協議將清除程序障礙，並確保「來德國的人得到公平對待」，「我相信這是一次真正富有成果的合作起點」。

海爾還說，已經有許多越南裔在德國工作，「而且我們可以僱傭更多人」。

「我們德國非常需要技術工人。我們很高興越南願意以這種方式與德國合作。」施泰因邁爾在與越南國家主席武文賞會談後說道。23日早些時候，施泰因邁爾參觀了位於河內的德國文化傳播機構，了解已經完成專業培訓並計劃移民德國的越南年輕人德語培訓情況。

德國是越南在歐洲最重要的貿易夥伴，也是越南的主要投資國，目前兩國年貿易總額達180億歐元。路透社引述越南德國商會稱，德企在這一東南亞製造業中心的投資已超30億美元，其中汽車行業巨頭博世是主要投資者，它將越南視為幫助實現供應鏈多樣化的重要合作夥伴。

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）2024年1月出訪越南，1月23日在河內出席國宴（德國政府網站）

施泰因邁爾明確表示，德國有興趣與越南建立更深層次的貿易關係，並強調了德國擴大國際夥伴關係、加強與東南亞地區政治關係的意願。武文賞則要求德國支持批准越南與歐盟之間的投資保護協議，它在程序上需要德國議會批准。

除此以外，德國總統官方網站新聞稿介紹稱，施泰因邁爾在胡志明市的行程重點圍繞兩國經濟前景和貿易關係，他「會見了非政府組織的代表，討論了（越南）公民社會問題和人權狀況」。

德國智庫康拉德·阿登納基金會駐越南代表費耶拉本德（Florian Feyerabend）稱，此次訪問「突顯了德國對放眼中國以外，實現經濟關係多樣化的興趣」。他還說，此次勞工協議是德國從海外招募熟練工人戰略的一部份，上世紀80年代，曾有成千上萬名越南工人移居東德。

路透社評論稱，德國對越南的興趣日益濃厚。德國總理朔爾茨曾於2022年11月訪問河內，這也是十多年來德國領導人首次到訪。由於時任越南國家主席在去年年初辭職，德國總統施泰因邁爾的訪問推遲了一年。

對於英媒炒作德國總統訪越是「對華去風險」，外交部發言人汪文斌去年12月回應相關提問時表示，中歐合作是相互成就的正循環，不是你輸我贏的淘汰賽。中方認為最需要去掉的風險是泛政治化帶來的對立對抗，最需要降低的依賴是動輒重回保護主義的溫床。中方希望歐方傾聽理性聲音，抵制泛政治化泛安全化的雜音，同中方一道保持雙向開放，為雙方企業營造公平公正、非歧視的營商環境。

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