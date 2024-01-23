納粹滾蛋：極右秘密會議擬驅逐移民　德國百萬人示威憂歷史重來？

德國極右另類選擇黨（AfD）上周被傳媒揭露，AfD成員與來自奧地利和德國的極右分子去年11月密會，討論大規模移民驅逐計劃，對數百萬包括「未同化」的合法德國公民在內的移民進行遣返。消息隨即在德國引發轟動和連日示威，逾百萬人於上周五起上街抗議極右主義。



調查性新聞機構「正確調查」（Correctiv）上周發佈報道，此次會議在與柏林毗鄰的波茨坦（Potsdam）市一家酒店召開，會議聚焦澤爾納提出的「再移民」的總體規劃（masterplan），尋求將所有尋求庇護者、持居留證人士甚至被認為未能同化的合法德國公民（non-assimilated citizens）都遣送回其原居地，並重點討論了AfD台後如何實施移民驅逐政策。在場許多出席會議的商界人士都有捐款。

會議的組織者之一、前極右青年協會領導人Gernot Mörig認為，「再移民」問題是決定「我們西方人能否生存」的關鍵，稱此外的所有保守派議題——新冠限制措施、疫苗、烏克蘭和以色列問題都不能真正令其團結。

圖為2023年9月，AfD聯席主席魏德爾（Alice Weidel）及其幕僚哈特維格（Roland Hartwig）出席新聞發佈會。AfD於1月15日宣佈解除哈特維格的職務。（Getty）

AfD聯席主席幕僚哈特維希（Roland Hartwig，已被解職）、薩克森-安哈爾特邦〈Saxony-Anhalt〉議會黨團領袖Ulrich Siegmund等4名成員，歐洲極右翼代表、奧地利身份主義運動（Indentitarian Movement）的領導人澤爾納（Martin Sellner）及其他政商界人士和極右主義者出席會議。

AfD自2013年以成立以來憑藉反建制、反移民立場迅速壯大，成為二戰後第一個在聯邦議院取得議席的極右翼政黨，幾乎在德國所有邦都擁有席位，被視為對德國體制最嚴峻考驗。

目前在全國民調中排名第二的AfD承認高層黨員曾經出席會議，但否認會中的「再移民」計劃是該黨的政策，並批評左翼人士利用該事件詆毀該黨。聯席主席魏德爾（Alice Weidel）已將其幕僚哈特維希解職。AfD黨鞭Bernd Baumann則回應事件指，主流政黨正在歪曲他們在移民問題上的立場，將一場「小型私人討論會被宣揚成對公眾構成威脅的秘密會議」。

圖為奧地利極右翼身份主義運動（Identitarian Movement）領導人、歐洲極右派代表人物塞爾納（Martin Sellner）。(Getty）

全國示威潮

據報道披露，為確保會議秘密召開，組織者和參加者的所有通訊都以書信進行，與會者還被要求提供最低5000歐元（約合4.25萬港元）的捐款，匯至一個「可避人耳目的銀行賬戶」或以現金支付。

這次會議引發了德國近年來最大規模的抗議活動。根據組織團體Campact和Fridays for Future估計，上周五至周日約有140萬民眾在全國約100個城市參與抗議活動。柏林、慕尼黑、科隆、德累斯頓、萊比錫和波恩等城市均有至少數萬人上街。許多示威者手舉「納粹滾蛋」、「法西斯主義不可容忍」、以及要求調查和取締AfD的標語。

波茨坦秘密會議的報道令德國人很難不想起納粹歷史。儘管AfD過往在移民問題上的激進立場不斷引發爭議，去年已現取締該黨的呼聲，但事件還是觸動了許多人的底線。

圖為1月21日，慕尼黑民眾上街抗議另類選擇黨（AfD）。

密會形同納粹「萬湖會議」？

德國西門子能源監事會主席（Joe Kaeser）、晶片巨頭英飛凌（Infineon）CEO漢貝克（Jochen Hanebeck）等企業領導人警告AfD和極右主義對德國民主、經濟的威脅；法官、律師協會等法律團體也發表聯合聲明譴責會議。

內政部長費澤爾（Nancy Faeser）表示，極右翼會議讓人想起「可怕的萬湖會議（Wannsee Conference）」。1942年，15名納粹黨及親衛隊的高級官員聚集在一座別墅，策劃對猶太人實施大屠殺。而當年的會址就在此次舉辦會議的酒店的48公里之外。許多人亦將事件與1940年，納粹將400萬猶太人驅逐至馬達加斯加的計劃相提並論。

然而，納粹黨當年的謀劃與這一事件有着明顯的不同，AfD並非執政黨，會議也沒有現政府官員參與。社會這種緊張情緒或許並非來自會議本身，而是其背後AfD的迅速崛起、德國經濟形勢等大環境與當年的相似之處。

圖為1月21日，民眾在德國首都柏林聚集，手持標語抗議另類選擇當（AfD）。（Getty）

德國左翼：民主處於「危急狀態」

受能源危機引發的生活成本危機、對移民問題的擔憂、援助烏克蘭等問題的影響，AfD的支持率近期再次反彈，目前民調上僅次於基督教民主聯盟（CDU） 、位列第二，超過20%的支持率為2021年時的兩倍。上月，AfD更在薩克森州皮爾納（Pirna）贏得該黨歷來首個巿長席位。

而總理朔爾茲(Olaf Scholz)領導的執政聯盟卻陷入困境，面臨民眾的普遍不滿。自去年12月以來，全國各地的農民正開着拖拉機、封鎖道路抗議農業稅減免，經濟增長疲弱令許多行業出現勞資糾紛。在這樣的環境下，越來越多的政治領導人，尤其是左翼政治領導人，認為取締AfD是植根於歷史經驗的當務之急。

德國農民2024年1月15日在柏林勃蘭登堡門前舉行抗議。（Reuters）

被視為德國道德權威的前聯邦議會議長Wolfgang Thierse認為，德國民主處於「危急狀態」，「1930年，納粹黨的支持率為14%或15%，三年後它就掌權了，並廢除了民主制度。」他認為對於AfD的崛起，僅「聳聳肩」是不夠的。

然而，取締一個政黨的法律障礙非常大。德國憲法法院只在1952年和1956年採取這一措施，取締了納粹黨的繼承者社會主義帝國黨以及德國共產黨。目前，該黨的民調暫未有受到影響的跡象。許多人憂心，取締AfD的嘗試也必將失敗，甚至反而會加強該黨的力量，令該黨以遭建制派打壓為由爭取更多選民支持。