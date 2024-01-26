美媒：白宮國家安全顧問赴泰國　與王毅討論紅海局勢

《華爾街日報》1月25日引述多名官員指，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）正前往泰國，準備與中國外長王毅討論紅海局勢。



報道提到，以巴去年10月爆發衝突後，拜登（Joe Biden）政府官員要求北京向伊朗傳達訊息，避免衝突擴大。他們稱北京方面確實有做到，但華府不知到有關對話的實際內容。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）23日表示，中國對伊朗有影響力，亦有能力與伊朗領袖對話，所以美國多次表明，歡迎中國扮演具建設的作用，運用影響力及渠道，阻止德黑蘭方面向胡塞武裝（Houthis）提供武器及彈藥。

中國外交部24日則重申，北京方面對紅海局勢急速升溫感到非常憂慮，並與多方緊密接觸，嘗試緩和局勢。當局同時呼籲停止影響商船，各方應避免火上加油，而是保障紅海航道安全。

外交部亦指聯合國沒有授權對也門使用武力，敦促各國尊重也門主權。

而根據泰國外交部的聲明，王毅會在25至29日訪問泰國，之後會到老撾與東盟成員國外長會面，討論貿易、投資、安全、文化及旅遊方面的合作，以及就區內及國際共同關心的事務交換意見。