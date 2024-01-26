中國公民檀香山被潑化學液體　中國駐洛杉磯總領館緊急處理

一名中國公民1月23日晚在夏威夷檀香山市區街道被潑化學液體，嚴重受傷，入院治療。



總領事郭少春獲悉事件後第一時間向夏威夷州政府負責人提出交涉，對案件的發生表達高度關切，強烈譴責兇手殘忍不法行為，要求夏州政府全力協調救治受傷中國公民，敦促警方加緊偵辦案件，盡快將兇手繩之以法，並查明其作案動機。

總領館已派出工作組於24日緊急趕赴檀香山開展工作。目前，當地警方已進行立案，正在調查偵辦。

檀香山警方發布疑犯影片，稱事發於23日晚9時15分左右，根據初步調查，這名25歲的受害者告訴目擊者，她在Planet Fitness附近步行期間，一名不知名男子向她身上潑灑一種不知名的液體，導致她皮膚灼傷。

閉路電視顯示，疑犯身高約1米73，體重介乎160至180磅之間，身穿黑色外套，紅色襯衫，戴着白色口罩，下身是迷彩褲。

警方指，他們尚未逮捕疑犯，也未透露攻擊的可能動機。

後來有目擊者看到嫌犯赤裸上身，背黑色背包，騎單車從科納街（Kona Street）前往Keeaumoku街。警方其後也發布疑犯赤裸上身、赤腳在大街走過的影片。