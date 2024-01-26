俄羅斯軍機空難現場驚見人體殘肢　烏克蘭不排除機上有戰俘

俄羅斯證實一架俄軍伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）運輸機1月24日在俄別爾哥羅德州（Belgorod Oblast） 墜毀，機上74人全部罹難。



英媒25日引述影片稱，墜機現場有人體殘肢，烏克蘭不排除機上有烏方戰俘。但基輔否認事發前曾接獲俄羅斯的通知。

英國廣播公司（BBC）25日引述俄羅斯調查委員會的影片稱，墜機現場的雪地有血迹、飛機殘骸、大片變黑的地面、以及一些人體殘肢。

俄羅斯稱是烏克蘭導彈將運輸機擊落，烏克蘭情報部門仍未確認運輸機是否由烏軍擊落。俄稱機上有65名原被載往別爾哥羅德州進行換俘的烏克蘭戰俘，但烏克蘭則稱未能確定機上是否有烏克蘭戰俘。BBC於25日引述烏克蘭軍事情報局代表尤索夫（Andriy Yusov）稱，他不排除機上有烏克蘭戰俘的可能性。

圖為2024年1月25日，俄軍運輸機在別爾哥羅德州墜毀後留下的殘骸。（Reuters）

俄羅斯指俄方事前已通知烏方，指將用軍機載烏克蘭戰俘到別爾哥羅德州。報道引述尤索夫指，烏方否認這說法。

尤索夫表示，有情報顯示，只有5具屍體從墜機地點被運至附近的停屍間，烏方對俄羅斯指有數十名烏克蘭戰俘在墜機事件中喪生的說法表示懷疑。